28.02.2017 17:52:26

Öğrencilere sivil savunma anlatılarak yangın eğitimi verildi

Bozüyük'te 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Dodurga İlkokulu öğrencilerine yönelik temel afet bilinci eğitimi verildi.

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Bozüyük'te 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Dodurga İlkokulu öğrencilerine yönelik temel afet bilinci eğitimi verildi.Okullarda yapılan eğitim kapsamında Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere, afet anında yapılması gerekenler ve kendilerini nasıl koruyacakları anlatıldı. Öğrencilerin sivil savunma bilincinin arttırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, afetlerin günlük yaşamın bir parçası olduğu ve önemli olanın bu afetlere karşı bilinçlenmek olduğu belirtildi. Öğrencilere; olağanüstü hallerde, savaş hali, kimyasal, biyolojik radyoaktif ve nükleer saldırılar karşısında yapılması gerekenler, alarm ve ikazların anlamları anlatılarak sığınaklar hakkında bilgi verildi. Öğrencilere son olarak yangın söndürme eğitimi verilerek yangın söndürme tatbikatı yapıldı.