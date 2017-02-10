10.02.2017 11:38:41

Öğrencilere 'Namaz ile Diriliş' konferansı

Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik namaz konferansı düzenlendi

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Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik namaz konferansı düzenlendiZonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik "Namaz ile diriliş adlı " konferansı düzenlendi. İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut tarafından Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda sunumu yapılan konferansta namazın önemi, insan hayatında taşıdığı anlam ve değerini etkili bir üslupla dile getiren Ahmet Bulut, Yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de 5 vakit namaz kılanların oranının yüzde 30'u geçmediğini söyledi. Bulut, "Camide veya seccadenin üzerinde Rabbimizle ne kadar beraberiz bilmiyorum ama caminin ya da seccadenin bir adım ötesine gittiğimizde hayatımıza Rabbimizi karıştırmıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Seccademize varis olacak nesiller yetiştirme noktasında ne kadar hassasız? Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir imam hatip okuluna gittim. 600 öğrencinin olduğu salondaki çocuklara kimlerin anne veya babaları tarafından sabah namazına kaldırıldıklarını sordum. 600 çocuktan 25 tanesi parmak kaldırdı. İşin ne kadar ciddi olduğunu çok net karşımıza çıkıyor. Gördüm ki namaz kılmamanın temelinde üç sebep yatıyor. Bunlardan biri imanımızda problem olmasıdır. İmanımız da zaafa uğramış. Türkiye'de Ramazan ayında camideki cemaatin vaktinin dörde iner adeta akşam namazında kimsecikleri bulamazsınız. Herkes iftar derdindedir. İftar sofralarında Müslümanların dilinde olan meşhur bir cümle vardır ki o da 'şu namazı aradan bir çıkaralım da ağız tadıyla bir yemek yiyelim Resullulah olsa 'Sofra hazırken namaza durmayın. Çıkarın sofrayı aradan. Ağız tadıyla bir namaz kılın' derdi" diye konuştu. Namazın ruhun gıdası fiziki bedenimizin yemeye- içmeye veya havayı teneffüs etmeye ne kadar ihtiyacı varsa ruhumuzun da namaza o kadar ihtiyacı vardır. Sonuç olarak insanların Rabbi ile arası açılınca ve ruhunun gıdasını vermeyince çağımızın haz ve hız asrında stresten ve bunalımdan deliriyorlar. Rabbimiz bir ayeti kerimede 'Namaz için en büyük zikirdir' buyuruyor. Rabbimizin en büyük zikir buyurduğu namazı biz sırtımızda bir yük haline getirdiğimiz için ruhumuzu aç bırakıyoruz. Bugün çağımızın en büyük problemleri arasında bu yer alıyor" diye konuştu.Konferans sonunda Okul Müdürü İsmail Öztürk tarafından ilçenin sembolü olan Devrek Bastonunu takdim ederken, Bulut'ta İlahiyatçı kaleme aldığı eserleri okul öğretmen ve öğrencileri için imzaladı.