SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Öğrencilere 'Namaz ile Diriliş' konferansı
10.02.2017 11:38:41

Öğrencilere 'Namaz ile Diriliş' konferansı

Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik namaz konferansı düzenlendi

Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik namaz konferansı düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik "Namaz ile diriliş adlı " konferansı düzenlendi. İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut tarafından Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda sunumu yapılan konferansta namazın önemi, insan hayatında taşıdığı anlam ve değerini etkili bir üslupla dile getiren Ahmet Bulut, Yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de 5 vakit namaz kılanların oranının yüzde 30'u geçmediğini söyledi. Bulut, "Camide veya seccadenin üzerinde Rabbimizle ne kadar beraberiz bilmiyorum ama caminin ya da seccadenin bir adım ötesine gittiğimizde hayatımıza Rabbimizi karıştırmıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Seccademize varis olacak nesiller yetiştirme noktasında ne kadar hassasız? Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir imam hatip okuluna gittim. 600 öğrencinin olduğu salondaki çocuklara kimlerin anne veya babaları tarafından sabah namazına kaldırıldıklarını sordum. 600 çocuktan 25 tanesi parmak kaldırdı. İşin ne kadar ciddi olduğunu çok net karşımıza çıkıyor. Gördüm ki namaz kılmamanın temelinde üç sebep yatıyor. Bunlardan biri imanımızda problem olmasıdır. İmanımız da zaafa uğramış. Türkiye'de Ramazan ayında camideki cemaatin vaktinin dörde iner adeta akşam namazında kimsecikleri bulamazsınız. Herkes iftar derdindedir. İftar sofralarında Müslümanların dilinde olan meşhur bir cümle vardır ki o da 'şu namazı aradan bir çıkaralım da ağız tadıyla bir yemek yiyelim Resullulah olsa 'Sofra hazırken namaza durmayın. Çıkarın sofrayı aradan. Ağız tadıyla bir namaz kılın' derdi" diye konuştu. Namazın ruhun gıdası fiziki bedenimizin yemeye- içmeye veya havayı teneffüs etmeye ne kadar ihtiyacı varsa ruhumuzun da namaza o kadar ihtiyacı vardır. Sonuç olarak insanların Rabbi ile arası açılınca ve ruhunun gıdasını vermeyince çağımızın haz ve hız asrında stresten ve bunalımdan deliriyorlar. Rabbimiz bir ayeti kerimede 'Namaz için en büyük zikirdir' buyuruyor. Rabbimizin en büyük zikir buyurduğu namazı biz sırtımızda bir yük haline getirdiğimiz için ruhumuzu aç bırakıyoruz. Bugün çağımızın en büyük problemleri arasında bu yer alıyor" diye konuştu.

Konferans sonunda Okul Müdürü İsmail Öztürk tarafından ilçenin sembolü olan Devrek Bastonunu takdim ederken, Bulut'ta İlahiyatçı kaleme aldığı eserleri okul öğretmen ve öğrencileri için imzaladı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Dizel otomobil sayısı 10 yılda yüzde 400 arttı
Dizel otomobil sayısı 10 yılda yüzde 400 arttı
Türkiye'de 2007-2016 döneminde trafiğe kayıtlı dizel otomobillerin sayısı yaklaşık yüzde 400 artış göstererek 763 bin 946'dan 3 milyon 803 bin 772'ye yükseldi.
10.02.2017 11:35:39
Tunceli'de operasyon: 3 tutuklama
Tunceli'de operasyon: 3 tutuklama
PKK üyesi oldukları ve propaganda yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
10.02.2017 11:35:11
FETÖ’nün derneklerden sorumlu ’abla’sı tutuklandı
FETÖ’nün derneklerden sorumlu ’abla’sı tutuklandı
Bolu’da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen FETÖ’nün ’derneklerden sorumlu ablası’ Ü.N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10.02.2017 11:28:46
Irak’a 40 ton elma ihraç edildi
Irak’a 40 ton elma ihraç edildi
Denizli’nin Çameli ilçesinden Irak’a 40 ton elma ihraç edildi.
10.02.2017 11:27:47
Brezilya'da polisler grevde: 6 günde 113 cinayet işlendi!
Brezilya'da polisler grevde: 6 günde 113 cinayet işlendi!
Brezilya'nın Espirito Santo eyaletinde polis grevinin başladığı 4 Şubat'tan bu yana 113 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Krizi kontrol altına almak için asker sokağa indi.
10.02.2017 11:20:53
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'siber' saldırıdan endişeli
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'siber' saldırıdan endişeli
Fransa’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın, Dış İstihbarat Servisi (DGSE) raporları doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışından gelecek olası bir siber saldırıdan endişe duyduğu bildirildi.
10.02.2017 11:18:19
'Suruç iddianamesi' kabul edildi
'Suruç iddianamesi' kabul edildi
IŞİD'in Suruç ilçesinde düzenlediği, 34 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısıyla ilgili dava devam ediyor.
10.02.2017 11:14:58
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Bahçeli'den 'dedikoduculara' sert yanıt
Bahçeli'den 'dedikoduculara' sert yanıt
MEB, 20 bin öğretmen ataması yapacak!
MEB, 20 bin öğretmen ataması yapacak!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Kuru bir başsağlığı ile geçiştirilemez
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Kuru bir başsağlığı ile geçiştirilemez
'Agresif ‘Evet’çiler ‘Evet’e zarar verecek'
'Agresif ‘Evet’çiler ‘Evet’e zarar verecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları