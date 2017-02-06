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Öğrencilere müfredat müjdesi
06.02.2017 20:21:16

Öğrencilere müfredat müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin Erzurum'da katıldığı törende öğrencilere müfredatın hafifletildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle Erzurum'da katıldığı törende öğrencilere, "Sizi belki en mutlu edecek şeylerden bir tanesi müfredatımız hafifletildi. Gereksiz, 'seviyemizin üstünde' diyeceğiniz, birçok şey yeni müfredatta olmayacak. Daha hafif olacak" diye müjde verdi.

''GÖNÜL İSTİYOR Kİ HER ÖĞRENCİ BİR AKTİVİTEYLE İLGİLENSİN''

Vali Seyfettin Azizoğlu, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'ın da hazır bulunduğu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'ndeki ikinci yarı yıl başlaması nedeniyle düzenlenen törende Milli Eğitim Müsteşarı Doç.Dr. Yusuf Tekin, özellikle son 12-13 yılda Türkiye'de 50-60 kişilik kalabalık sınıflar bulunmadığını söyledi. Şimdi Türkiye ortalamasının 20'li rakamlarda olduğunu hatırlatan Yusuf Tekin, özellikle arazi ve imar sorunları nedeniyle 2010 yılında programa alındığı halde çivi çakılmadık atıl yatırımlar bulunduğunu belirtti. Daha sonra protokol ile birlikte Fen Lisesi'nin 9'uncu sınıfına giren Müsteşar Tekin, öğrencilerden kendilerini yetiştirmelerini ve çok çalışmalarını istedi. Yusuf Tekin, öğrencilere şunları söyledi: "Dersleriniz kadar önemli olan başka bir şey daha var. Siz sadece öğrenci değil, aynı zamanda bir insansınız. Gönlümüz istiyor ki her çocuğumuz okul derslerinin yanında yeteneklerine göre sosyal, sanatsal, sportif, kültürel herhangi bir aktivite ile ilgilensin. Biz Milli Eğtim Bakanlığının bu yeni dönemdeki en önemli çabalarından biri bu. Çünkü başarılı olmanız rahatlamanıza bağlı."

''ARTIK ÖĞRENİLEN HER ŞEY GÜNLÜK HAYATTA KULLANILACAK''

Öğrencilere gazeteleri okuyup okumadıklarını soran Müsteşar Yusuf Tekin, yaklaşık bir aydır Türkiye'de kamuoyunun ve özellikle öğretmenlerle eğitimcilerin müfredatı tartıştığını hatırlattı. Yeni müfredatın en önemli özelliğinin öğrencilere okul dışında yeteneklerini geliştirmeleriyle alakalı imkanlar sunacağına dikkati çeken Yusuf Tekin şöyle devam etti: "Bu günlük hayatımızda ne işimize yarayacak? Artık öğrendiğiniz her şeyin günlük hayatta nasıl ve nerelerde kullanacağınız, ne işe yarayacağını mutlaka müfredatın içerisinde göreceksiniz, öğreneceksiniz. Sizi belki en mutlu edecek şeylerden bir tanesi müfredatımız hafifletildi. Şimdi bu gereksiz, seviyemizin üstünde diyeceğiniz, bir çok şey yeni müfredatta olmayacak. Daha hafif olacak. Ama size kötü bir haberim var. Bu anlattıklarım sizi hiç ilgilendirmiyor. Biz 5 ve 9'dan başlayacağız önümüzdeki eylül ayından itibaren. Siz 9, önümüzdeki sene 10'uncu sınıf olacaksınız. Mevcut müfredatımız la devam edeceksiniz. Ben hepinize hayırlı uğurlu başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum."



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