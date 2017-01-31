31.01.2017 18:10:57

Öğrencilere Başkan Akcan'dan sinema hediyesi

Yarıyıl tatilinde TEOG sınavlarına hazırlanan Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kültür Evi öğrencilerine Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan sinema hediyesi verdi.

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Yarıyıl tatilinde TEOG sınavlarına hazırlanan Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kültür Evi öğrencilerine Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan sinema hediyesi verdi.Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan Sömestr tatilinde TEOG sınavlarına hazırlanan Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kültür Evi öğrencilerine sinema hediyesi verdi. 57 öğrenci Bilgi ve Kültür Evi'nde bir araya gelerek öğretmenlerinin gözetmenliğinde sinemada gösterime yeni giren DAĞ 2 filmini izledi. Bilgi ve Kültür Evi öğrencileri Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'a teşekkürlerini ileterek Başkan Akcan'a teşekkür ettiler.