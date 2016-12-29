29.12.2016 10:47:29

Öğrencilerden polise çiçekli ziyaret

Siirt'te bir grup öğrenci, uygulama noktasındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek çiçek verdi.

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Siirt'te bir grup öğrenci, uygulama noktasındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek çiçek verdi.Aydınlar Caddesi Çal Mahallesindeki Hürriyet İlkokul Okulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Tillo ilçe karayolu ile Çevre yolu kavşağındaki uygulama noktasında bulunan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Polise çiçek verip ev yapımı pasta ikram eden öğrenciler, 24 saat kar-kış, yağmur-çamur demeden kendi güvenlikleri için nöbet tutan tüm güvenlik güçlerine minnet duyduklarını belirtti.Alınan güvenlik önlemleri hakkında öğrencileri bilgilendiren polis ekipleri ise Siirt halkının huzur ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alındığını, herkesin kendini rahatlıkla güvende hissetmesi gerektiğini söyledi.Öğrenciler daha sonra güvenlik noktasındaki zırhlı aracın önünde polisle hatıra fotoğrafı çektirdi.