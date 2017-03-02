SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Öğrencilerden polis ve asker ağabeylerine moral mektubu
02.03.2017 10:40:43

Öğrencilerden polis ve asker ağabeylerine moral mektubu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesindeki Kırka Atatürk ilkokulu öğrencileri, Güneydoğu'da terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla mektuplar kaleme aldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesindeki Kırka Atatürk ilkokulu öğrencileri, Güneydoğu'da terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla mektuplar kaleme aldı.

Kırka Atatürk ilkokulu 2'nci sınıf öğrencileri, yazdıkları mektuplarla polis ağabeylerine minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Mektup yazan Kırka Atatürk ilkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Seydi Uysal'ın mektubunda kaleme aldığı "Gözünüz kartal, bedeniniz arslan olsun" ifadeleri yürekleri dağladı. Uysal, yoğun duygular içinde mektubunu yazdığını söyledi. Duygularını aktaran öğrencilerden Hikmet Serhat Özkan da mektubu yazarken çok duygulandığını belirtti.

Sınıf öğretmeni Gülnur Çelik ise "Bu yıl çocuklarımız mektup yazmayı öğrendiler. Biz de şöyle düşündük ilk mektuplarını, Doğu'da görev yapan polis ağabeylerine yazsınlar. Onlara moral amaçlı mektuplar yazdık ve inşallah ulaştıracağız. Çocuklarım en samimi duygularını onlara ilettiler. Umarım polis ağabeyleri de onlara karşılık verir. Polisimizin ve askerimizin her zaman yanındayız, onlara minnettarız. Ülkemizi ve bizleri korudukları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.
    YORUM YAZ
Genelkurmay'dan darbecilerin 'Tatbikat sandık' savunmalarına cevap
FETÖ mensubundan 'ByLock' itirafı
ABD Adalet Bakanı, Rus Büyükelçi ile görüştü
BM: Rejim, konvoyumuzu kasten vurdu
Rusya 'YPG'yi vurmadık' diyor
Tarladan eve dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
AB'nin geleceğine ilişkin 5 senaryo
ABD'li komutan: YPG Türkiye'ye tehdit değil
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
2 Mart 2017 gazete manşetleri
Suriye'de yeni uluslararası kriz: Rakka kime kalacak?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Lübnan yönetiminde 'Hizbullah' çatlağı
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı
'Obama siyasete geri dönüyor'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Gel Erdoğan'ın yardımcısı ol
Elektriğe zam var mı? EPDK Başkanı açıkladı
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti internet üzerinde de ödenmeye başladı.
02.03.2017 10:59:41
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Son iki haftadır durağan bir seyir izleyen altın fiyatlarında yeniden dalgalanma başladı.
02.03.2017 10:47:38
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
02.03.2017 10:25:45
'Dünyanın en eski yaşam izleri' bulundu
'Dünyanın en eski yaşam izleri' bulundu
Dünyanın en eski yaşam izlerinin, Kanada'nın Quebec eyaletinin kuzeyinde yürütülen bilimsel bir araştırmada bulunduğu açıklandı.
02.03.2017 10:05:30
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. Derbi maç 23 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
02.03.2017 09:33:40
Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
02.03.2017 09:09:00
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul Avrupa Yakası'nda bazı ilçelere 4 Mart tarihinde elektrik verilemeyecek.
02.03.2017 09:07:36
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları