02.03.2017 10:40:43

Öğrencilerden polis ve asker ağabeylerine moral mektubu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesindeki Kırka Atatürk ilkokulu öğrencileri, Güneydoğu'da terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla mektuplar kaleme aldı.

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesindeki Kırka Atatürk ilkokulu öğrencileri, Güneydoğu'da terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla mektuplar kaleme aldı.Kırka Atatürk ilkokulu 2'nci sınıf öğrencileri, yazdıkları mektuplarla polis ağabeylerine minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Mektup yazan Kırka Atatürk ilkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Seydi Uysal'ın mektubunda kaleme aldığı "Gözünüz kartal, bedeniniz arslan olsun" ifadeleri yürekleri dağladı. Uysal, yoğun duygular içinde mektubunu yazdığını söyledi. Duygularını aktaran öğrencilerden Hikmet Serhat Özkan da mektubu yazarken çok duygulandığını belirtti.Sınıf öğretmeni Gülnur Çelik ise "Bu yıl çocuklarımız mektup yazmayı öğrendiler. Biz de şöyle düşündük ilk mektuplarını, Doğu'da görev yapan polis ağabeylerine yazsınlar. Onlara moral amaçlı mektuplar yazdık ve inşallah ulaştıracağız. Çocuklarım en samimi duygularını onlara ilettiler. Umarım polis ağabeyleri de onlara karşılık verir. Polisimizin ve askerimizin her zaman yanındayız, onlara minnettarız. Ülkemizi ve bizleri korudukları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.