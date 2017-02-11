11.02.2017 13:25:08

Öğrencilerden örnek davranış

Muş Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrenciler, lokantalardaki atık yemekleri toplayıp sokak hayvanlarına veriyor.

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Muş Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrenciler, lokantalardaki atık yemekleri toplayıp sokak hayvanlarına veriyor.Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri 'Hayvanlar yaşam ortaklarımız' konulu projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında 2 öğretmen eşliğinde kentteki lokantaları gezen kız öğrenciler, sokak hayvanları için atık yemekleri topladı. Atık toplamaya gelen öğrencileri dinleyen Veysel Erden isimli lokanta yöneticisi, öğrencileri kutladıktan sonra atık yemekleri teslim etti. Veysel Erden, "Öğrencilerimiz gelip bize projelerini anlattılar. Gerçekten öğrencileri yürekten kutluyorum. Proje sayesinde atık yemeklerimiz çöpe gitmeyecek. Sert geçen kış mevsiminde sokak hayvanları da bu sayede beslenebilecek" dedi.Daha sonra topladıkları atık yemekleri Muş Belediyesi hayvan barınağına götüren öğrenciler, buradaki köpekleri elleriyle besledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayşegül Özpolat isimli öğrenci, sokak hayvanları için proje başlattıklarını söyledi. Özpolat, "Hayvanlara gereken desteği vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önce lokantalara gittik ve oralarda atık yemekleri topladık. Topladığımız atık yemeklerle belediyeye ait hayvan barınağına geldik. Şu anda hayvanlara yemek veriyoruz. Muş'ta ağır geçen kış şartlarından dolayı hayvanlar beslenmekte güçlük yaşıyor. Biz bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi matematik öğretmeni Gurbet Asil ise, "Ayşen Özyeğin Vakfının desteklediği 'Hayvanlar yaşam ortaklarımız' proje kapsamında sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgili çalışma yapıyoruz. Onların beslenme ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz diye yola çıktık ve bu çalışmaları yaparken, Muş'un iklim şartlarını göz önünde bulundurduk. Hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasını zorluğuyla karşılaştık. Bir farkındalık oluşturmak, halkı biraz daha bilinçlendirmek adına afişler hazırladık ve projemize de çocuklarla birlikte başladık. Projeyi tamamen öğrencilerimiz yürütüyor biz ise onlara koçluk yapıyoruz" ifadelerini kullandı.