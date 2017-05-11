11.05.2017 17:55:54

Öğrencilerden klasik otomobil sergisi

Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Topluluğu ve Riders & Brothers Klasik Otomobil Kulübü tarafından 7'ncisi düzenlenen Klasik Otomobil Sergisi'nde, orijinal hali korunan 30 araç yer aldı- Ford Granada, Chevrolet Apache, Chevrolet Impala, Tofaş 124, Anadol, Mercedes 200, Jeep Willys, Buick Electra gibi birçok klasik otomobilin bulunduğu sergide, Oldsmobile 442 ise en çok ilgi gören araç oldu

Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Topluluğu ve Riders & Brothers Klasik Otomobil Kulübü tarafından 7'ncisi düzenlenen Klasik Otomobil Sergisi'nde, orijinalliği korunmuş 30 araç yer aldı.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde, otomotiv mühendisliği öğrencileri önderliği ve Riders & Brothers Klasik Otomobil Kulübü'nün desteğiyle düzenlenen serginin açılışına çok sayıda öğrenci ve klasik araç tutkunu katıldı.

Etkinlikte, Ford Granada, Chevrolet Apache, Chevrolet Impala, Chevrolet Silverado, Tofaş 124, Anadol, Mercedes 200, Jeep Willys, Buick Electra, Oldsmobile 442 gibi çoğunluğu yabancı üretim 30 klasik otomobil sergilendi.

Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Topluluğu üyelerinden Bahadır Akgün, serginin gelenekselleştiğini söyledi.

Sergiyi 2 aylık bir hazırlık aşaması sonrasında son haline getirdiklerini anlatan Akgün, "Riders & Brothers ekibiyle görüştük, onlar da olumlu yanıt verdi. Birlikte güzel bir sergi yapmaya çalıştık." dedi.

Topluluk olarak otomobilseverlerle birlikte olma amacı taşıdıklarını belirten Bahadır Akgün, "Aynı zamanda öğrenci topluluğuyuz, ticari bir amacımız yok. Hem öğrenciler için hem de dışarıdan gelen otomobilseverler için bu sergiyi düzenledik. En çok ilgi gören araç, Oldsmobile 442. Çok güçlü bir araç, o yüzden yoğun ilgi gördü." diye konuştu.

Akgün, otomotiv mühendisliği öğrencilerine de katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu araçları normalde sokaklarda göremiyoruz. Biz bunları öğrencilerin ayaklarına getiriyoruz, yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Hatta bazen içine binme imkanı da buluyorlar." diye konuştu.

Bahadır Akgün, serginin yarın saat 17.00'ye kadar açık kalacağı bilgisini de verdi.

Riders & Brothers Klasik Otomobil Kulübü üyesi Tolgahan Tanrıöven de kulüp olarak ticari amaç taşıyamayan faydalı etkinliklere otomobillerle destek olduklarını vurguladı.

Sergide bulunan Amerikan, Alman ve İngiliz klasikleri ile yerli otomobillere ilişkin bilgi veren Tanrıöven, sergideki en eski aracın 1957 model Chevrolet Belair olduğunu belirtti.