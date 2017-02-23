23.02.2017 10:21:54

Öğrencilerden katı atık toplama kampanyası

Adatepe Orta Okulu öğrencileri tarafından Eko Okul Projesi kapsamında atık geri dönüşüm kampanyası başlatıldı.

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Adatepe Orta Okulu öğrencileri tarafından Eko Okul Projesi kapsamında atık geri dönüşüm kampanyası başlatıldı.Adatepe Orta Okulu öğrencileri tarafından Eko Okul Projesi kapsamında atık geri dönüşüm kampanyası başlatıldı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Adatepe köyünde eğitim-öğretime devam eden Adatepe Orta Okulu öğrencileri tarafından faklı noktalara geri dönüşüm kutuları yerleştirilerek katı atık toplama kampanyası başlatıldı. Çan Belediyesi tarafından gönderilen özel kutular koridor ve sınıflarda öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği yerlere konuldu. Okul Müdürlüğünden edinilen bilgide "Çan Belediyesi tarafından okulumuza geri dönüşüm kutuları gönderildi. Kampanyaya dahil olan öğrencilerimiz tarafından katı atıklar kağıt, cam, metal gibi farklı sınıflandırmaya tabi tutuldu. Öğrencilerimiz çöp ile geri dönüşebilir atık bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Okul içerisinde proje hakkında bilgilendirme çalışmaları da yürütülüyor. Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.