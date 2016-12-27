27.12.2016 16:42:34

Öğrencilerden jandarmaya moral

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Şehit Nuri Pamir İlkokulu öğrencileri ve idarecileri ellerinde bayraklarla Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlere moral verdi.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Şehit Nuri Pamir İlkokulu öğrencileri ve idarecileri ellerinde bayraklarla Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlere moral verdi.Çarşamba Şehit Nuri Pamir İlkokulu'ndan 100'e yakın öğrenci, öğretmen ve Okul Müdürü Lokman Mum ile birlikte Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Okul Müdürü Lokman Mum'un eşlik ettiği minik öğrenciler ellerinde Türk bayrakları jandarma personeline moral verdi. Komutanlık önüne "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganları ve ellerindeki bayraklarla gelen öğrenciler daha sonra askerlerle tek tek kucaklaştı.Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ünal, öğrencilerin ziyaretinden memnun kaldığını belirterek, minik öğrencilere yaptıkları bu ziyaretten dolayı teşekkür etti. Binbaşı Ramazan Ünal ayrıca Okul Müdürü Lokman Mum'a da ilgilerinden dolayı şükranlarını sundu. 1 ay içerisinde Çarşamba'nın 2 evladını şehit vermesinden üzüntü duyduklarını söyleyen Okul Müdürü Lokman Mum, askerlere başarı dileklerinde bulundu.Ziyaret, topluca çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.