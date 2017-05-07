07.05.2017 16:48:01

Öğrencilerden Başkan Tatlıoğlu'na ziyaret

Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu öğrencileri, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nu ziyaret ederek, okullarına verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

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Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu öğrencileri, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nu ziyaret ederek, okullarına verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Sait Yılmaz İlkokul öğrencilerini makamında konuk etti. Daha önce okullarına ses sistemi kurulması için Başkan Tatlıoğlu'ndan destek isteyen öğrenciler, bu taleplerini karşılıksız bırakmayan Tatlıoğlu'na teşekkür ettiler. Okullarındaki ses sistemi sayesinde düzenledikleri çeşitli etkinlikleri artık daha rahat bir ortamda yapabildiklerini söyleyen öğrenciler, "Okulda yaptığımız tüm faaliyetler daha güzel oluyor. İstiklal Marşı'nı bile daha güzel söylüyoruz" dediler.Başkan Tatlıoğlu, "Öğrencilerimizin istekleri bizim için her zaman çok önemli. Bizden ses sistemi talebinde bulunmuşlardı. Bizde bu talebi öğrenim gördükleri okula adı verilen Sait Yılmaz'ın hayırsever kızı Figen Yılmaz'a iletmiştik. Figen Hanım öğrencilerimizin bu isteğini hemen yerine getirdi. Kendisine eğitime verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.Keyifli bir sohbetin gerçekleştiği ziyaretin sonunda Başkan Tatlıoğlu, küçük konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.