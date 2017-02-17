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Öğrencilerden Başkan Kocadon'a ziyaret
17.02.2017 19:48:41

Öğrencilerden Başkan Kocadon'a ziyaret

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, öğrenci projesi kapsamında Bodrum Turgutreis Planlama Çalışması yapan Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerini makamında ağırladı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, öğrenci projesi kapsamında Bodrum Turgutreis Planlama Çalışması yapan Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerini makamında ağırladı.

Öğrenciler Bodrum hakkında öğrenmek istedikleri konuları sormak için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti. Ziyarete Pamukkale Üniversitesi'nden Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Bölge Planlama Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özbek ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Nur Sinem Özcan ve Bodrum Turgutreis Planlama Projesini yürüten 18 kişiden oluşan 3. sınıf üniversite öğrencileri katıldı.

Stüdyo 6 dersi kapsamında geliştirdikleri Bodrum Turgutreis planlama Öğrenci Projesi için 1 hafta boyunca Bodrum'da bulunarak araştırma yapan öğrenciler, çeşitli kurumlarla ve Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden gerekli bilgileri toplayarak raporlamak üzere çalışmalarını sürdürdü. Öğrenciler bu süreçte sosyo-ekonomik gelişme, ekoloji, turizmin gelişmesi ve Turgutreis'in tarihi ile ilgili bilgileri toplamak için gruplar halinde çalıştı.

Ziyarette Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuz Özbek, bilgi edinmek için Bodrum Belediyesi'nde başvurdukları her bir birimin, kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade ederek, "Bodrum Yarımadası, turizm planlaması ve bölge planlaması için çok iyi bir örnek. Geçtiğimiz dönem Bodrum'da bir çalışma yapmıştık, bu dönemde de Turgutreis'in 20 yıl sonrasını planlamak için çeşitli tespit çalışması yürüttük. Döndüğümüzde ise bunları planlama aşamasına dönüştüreceğiz." dedi.

Araştırma görevlisi Dr. Nur Sinem Özcan ise gözlemlerinin sonucunda, Bodrum'da farklı milletlerden ve ülkemizin farklı bölgelerinden çok sayıda insanın yaşadığını ve herkesin, birbirinin sınırlarına girmeden, birbiriyle beraberce yaşamayı öğrenmiş olduklarını söyledi. Yaklaşık bir hafta boyunca kaldıkları Bodrum ve Turgutreis'te, Turgutreis'in geleceği üzerine çeşitli araştırmalar, turizm potansiyeli, kıyı kullanımı, katı atık çöp deponi alanları gibi konularını da araştırdıklarını ekledi.

Başkan Mehmet Kocadon, Bodrum'un şu anda Türkiye'de kentsel kimliğini koruyan tek yer olduğunu ifade ederek, "Kentsel kimliğimiz sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündemine oturdu. Büyükşehir olmadan önce Bodrum Yarımadası, 11 tane belediye ile yönetiliyordu. Şimdi 11 belediye kapandı tek belediye oldu. Tek belediye olunca da şartlar zorlaştı tabi. Şimdi biz tekrardan bütün planları çalışıyoruz. Ortakent'i, Bitez'i bitirdik. Kentsel dönüşüm ile ilgili bir çalışma yaparsanız da çok güzel olur. Binaların çoğu 1970'li 1980'li yıllarda yapılma ve insanlar o yıllarda çok sağlıklı bir şekilde yapamadı binaları ki birçoğu da artık çürümeye terk edilmiş vaziyette. İnsanlar 5 yıldızlı otelde kalıp tatilini yapsa daha bile ucuza gelecek. Çünkü geliyorlar buraya 15 gün için onu da badana bahçe işleri falan yaparak geçiriyorlar. 15 gün sonra gidiyorlar ve yine ev kapanınca aynı şeylerle karşılaşıyorlar. Tabi rutubetin olduğu bir bölge burası özellikle kış aylarında. Bodrum, Anadolu halkının çok rağbet ettiği bir bölge. İlk devre mülklerin yapıldığı, toplu konutların yapıldığı bir bölge. Onun için Turgutreis'in planlarının yeniden yapılması gerekiyor. Turgutreis'in farkına varamadığı en büyük şey de toplu konutların yapılmasına izin verilmesi, küçük parselasyonların, 150 metreye kadar parselasyonların yapılmış olması. Bizim şu anda en büyük kanayan yaramız ise katı atık. Bodrum katı atıkla ilgili sorunu çözdüğünde tam bir Dünya şehri olacak. Sizin de gözlemlediğiniz gibi Bodrum, Anadolu'nun 7 bölgesinden gelen insanlar dolu arkadaşlar. Bir de buna yurtdışından gelenler var. Burada birlik beraberlik içinde hep beraber yaşıyoruz. Şehir ya caddesiyle anılır ya meydanıyla anılır. Bu dediğimi de unutmayın. Cadde ve meydanlar, pazar yerleri; bunları çok iyi işleyin, çok iyi anlatın." dedi.
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