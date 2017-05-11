11.05.2017 16:09:04

Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi

Geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliği kapsamında bir araya gelen öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

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Geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliği kapsamında bir araya gelen öğrenciler, gönüllerince eğlendi.Birinci eğitim bölgesinin geleneksel olarak düzenlediği uçurtma şenliklerinin 10'uncusu, Bingöl Kent Ormanı parkında gerçekleştirildi.Şenlikte öğrencilere ücretsiz olarak 500 uçurtma dağıtıldı. Öğrenciler, gün boyu uçurtma uçurarak, aileleri birlikte eğlenme fırsatı buldu.Etkinlikle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin,"Her yıl geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliğinin bu yıl 10'uncusunu gerçekleştiriyoruz. Birinci Eğitim Bölgesinde yer alan okullarımızdan Atatürk , Cumhuriyet, Murat, Yavuz Selim ilkokulları ile Zübeyde Hanım Anaokulu, Hürriyet Koleji öğrencileri ve çok sayıda öğrenci velimizin katılım sağladı" dedi.