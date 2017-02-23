23.02.2017 14:43:53

Öğrenciler sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ni 45 gün içinde 200 öğrenci ziyaret etti.

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Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ni 45 gün içinde 200 öğrenci ziyaret etti.Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, bu yılda kapılarını öğrencilere açıyor. Yılın ilk 45 gününde 4 okuldan 200 öğrenci barınağı ziyaret etti. Son olarak ise Okyanus Koleji öğrencileri, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları ve Sağlık Rehabilitasyon Merkezi'nde köpek ve kedilerle tüm gün keyifli bir gün geçirdi. İlk olarak barınakta görevli veterinerler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, sonrasında köpeklerin ve kedilerin bulunduğu bölümleri gezdiler. Onlara mama da alan öğrenciler, özellikle sevimli yavrularla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.Öğrenci ziyaretleriyle birlikte barınakta kısırlaştırma, kırık ve açık yara tedavisi, aşılama gibi veterinerlik çalışmaları da devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yılın ilk 45 gününde 86 köpek ve 74 kedi kısırlaştırıldı. Bununla birlikte 12 kırık tedavisi, 150 kuduz aşısı, yapıldı.Barınakta şuan için bulunan köpek sayısının ise 112, yavru köpek sayısı 45, kedi sayısı ise 25 olduğu bildirildi.