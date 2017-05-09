09.05.2017 16:07:44

Öğrenciler Samsun'u tanıttı

Samsun Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Bir Şehrin Ayak Sesleri' isimli proje kapsamında Samsun'a tanıttı.

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Samsun Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Bir Şehrin Ayak Sesleri' isimli proje kapsamında Samsun'a tanıttı.Yaptığı projeler ve eğitimiyle adından söz ettiren Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Bir Şehrin Ayak Sesleri' isimli yeni bir proje hazırladı. Yiyecek içecek, giyim ve üretim teknolojileri, bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, güzellik ve saç bakım, el sanatları ve teknolojisi, grafik ve fotoğraf bölümlerinde eğitim gören 9'uncu sınıf öğrencileri öğretmenleri Esra Göğem Akduman, Hülya Düzköylü, Zehra Tangaz ve Ümit Temel Tek idaresinde hazırlanan proje, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Kültür Merkezi'nde sergilendi. Açık büfe yiyeceklerin tadına bakan davetliler, daha sonra eski ve yeni Samsun fotoğraflarını gezerek zaman içinde yaşanan değişime bire bir tanıklık etmiş oldu.Amaçlarının Samsun kültürünü tanıtmak olduğunu söyleyen okul müdürü Seher Kulein, 'Bir Şehrin Ayak Sesleri' isimli projenin tanıtımını yaptı. Projede sadece 9'uncu sınıf öğrencilerinin yer aldığını belirten Kuleyin, emeği geçen öğretmen arkadaşlarına teşekkür ederek, "Öğrenim çağındaki gençlerin doğup büyüdükleri şehri sosyal kültürel ve tarihi açıdan tanımaları için hazırladık. Amacımız bu şehrin kültürünü bizden sonraki nesillere aktarmak" diye konuştu.Projeyi ulusal ve uluslararası platformda da sergilemeyi düşündüklerini kaydeden Kulein, her bölümün kendi üzerine düşen görevi yaptığını dile getirdi. Programa İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültür Daire Başkanı Necmi Çamaş, Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aksakal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Erdin, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun Katıldı.