13.02.2017 13:51:58

Öğrenciler, Sağlıklı yaşam için toplu halde spor yaptılar

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki öğrenciler, Sağlıklı nesiller için bir adım da sen at projesi kapsamında spor yapıyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki öğrenciler, Sağlıklı nesiller için bir adım da sen at projesi kapsamında spor yapıyorŞehitkamil ilçesindeki yüzlerce öğrenci, Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliği içerisinde yürüttüğü 'Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At' isimli proje kapsamında yüzlerce öğrenci 'Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Et' etkinliğine katıldı. Şehitkamil Belediyesi, bireylerde kontrol edilemez kilo artışı (obezite) ile mücadele etmek, gelişim çağındaki öğrencilere doğru beslenme ve sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazandırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen proje çalışmaları kapsamında Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Et' etkinliği 133 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 'Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At' isimli proje kapsamında eğitimlere ve sportif çalışmalara katılan öğrenciler, etkinlik esnasında hep birlikte spor yaparak eğlendi. Senkronize şekilde ısınma, açma, germe hareketlerini yapan öğrenci grupları, daha sonra uzman eğitmenler nezaretinde beceri koordinasyon parkurlarında etkinliklere katılarak spor yaptı, birbirinden eğlenceli eğitsel oyunlarla moral depoladı.Proje çalışmaları başarıyla yürütülüyorYürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak, proje kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin paydaş kurumların işbirliğiyle büyük bir uyum içerisinde başarıyla sürdürüldüğünü belirten Çolak, "Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliği içerisinde yürüttüğü 'Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At' isimli proje kapsamında yüzlerce öğrencimiz 'Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Et' etkinliğine katıldı. 130'un üzerinde öğrencimizin katıldığı etkinlikte hep birlikte spor yaparak çağımızın en büyük problemlerinden biri olan obeziteye karşı dikkat çekmek istedik. 'Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At' projesi protokolü imza altına alındığı ilk günden itibaren paydaş kurumlarca büyük bir titizlikle yürütülüyor. Öğrenci velilerimiz ve katılımcı öğrencilerimiz, gerçekleştirilen faaliyetlerden oldukça memnun. 2016-2017 eğitim-öğretim yılının 2. döneminde gerçekleştireceğimiz faaliyetleri belirledik. Dönem sonrasında sonuçları değerlendirdiğimizde çalışmalara başladığımız ilk günden itibaren geldiğimiz noktayı göreceğiz" şeklinde konuştu.Sporcu öğrencilerimiz ve değerli velilerimiz oldukça istekliProje çalışmalarını yürüten antrenörlerden Saadet Öztütüncü, çalışmalara katılan avantajlı ve dezavantajlı gruplardaki öğrencilerin oldukça istekli olduğunu ve velilerin öğrencilere spor yapma konusunda büyük destek verdiğini kaydetti. Öztütüncü, "Yaklaşık 3 aylık dönemde katılımcı öğrencilerimizle başarılı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız ölçümler neticesinde avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grupları belirledik. Her iki grupta yer alan öğrencilerimiz spor yapma ve sağlıklı yaşama adım atma konusunda oldukça istekli. Velilerimiz, projeye büyük destek veriyor. Çalışmalar ilerleyen günlerde de büyük bir hızla sürecek" diye konuştu.