05.02.2017 14:50:43

Öğrenciler oyun oynayarak öğrendi

Yarıyıl tatilini fırsat bilen minik öğrenciler Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesinde hem oyun oynadı, hem de becerilerini geliştirdi.

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Yarıyıl tatilini fırsat bilen minik öğrenciler Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesinde hem oyun oynadı, hem de becerilerini geliştirdi.Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Gaziantepli minik öğrenciler, Gaziantep oyuncak müzesine akın etti. Burada sergilenen oyuncakları görme fırsatı bulan öğrenciler, hem eğlendi hem de oyuncakların tarihiyle ilgili bilgi edindi. Müzede düzenlenen atölyede ise çocuklar, el becerilerini geliştirerek, sevdiği oyuncakları yapabilmeyi de öğrendi.Öte yandan Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, yarı yıl tatili boyunca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm müzeler gibi öğrencilere ücretsiz hizmet verdi.