11.05.2017 16:23:37

Öğrenciler meydanda kitap okudu

Niğde'de Üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencileri ile birlikte Ömer Halisdemir meydanında kitap okudu.

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Niğde'de Üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencileri ile birlikte Ömer Halisdemir meydanında kitap okudu.Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenliği 2. Sınıf öğrencileri Aslı Göksu, Fatma Karakuzu ve Beyza Döner tarafından organize edilen kitap okuma şenliğine Üniversite ve Sakarya ilkokulu öğrencileri büyük ilgi gösterdi.'Topluma Hizmet uygulamaları' dersi kapsamında düzenlenen kitap okuma şenliği düzenlediklerini belirten Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ekrem Toprak, 7'den 70'e kitap okumaları için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.Toprak açıklamasında şunları ifade etti: 'Ömer Halisdemir Eğitim Fakültesi Fen Bilimi ikinci sınıf Öğrencilerinin "Topluma Hizmet Uygulamaları" kapsamında düzenledikleri bir etkinlik bu. Toplumumuzda kitap okuma alışkanlığı yeteri kadar gelişmediği için yediden yetmişe herkesin kitap okuyacağı düşüncesiyle Belediye önündeki bu meydanda insanlarımız görsünler gençlerimizi diye. Belki insanlarımız heves eder onlar da kitap okur, diyerek böyle bir kitap okuma şenliği düzenledik. Belediyemizle işbirliği halinde düzenledik. Tabi bu etkinliği topluma hizmet maksadıyla düzenleyen öğrencilerimiz var. Amacımız Öğrencilerimizi hem sosyal aktivitelere kazandırmak hem de toplumumuzu belli konularda bilinçlendirmek.'