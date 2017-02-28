28.02.2017 11:36:55

Öğrenciler kendi yaptıkları bilimsel projeleri sergiledi

TED Malatya Koleji öğrencileri 'Bilim Şenliği' kapsamında kendi bireysel becerileri ile hazırladıkları bilimsel projelerini sergilediler.

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TED Malatya Koleji öğrencileri "Bilim Şenliği" kapsamında kendi bireysel becerileri ile hazırladıkları bilimsel projelerini sergilediler.TED Malatya Koleji Fen Bilimleri Zümresi öğrencileri Malatya Park ve Alışveriş Merkezinin ev sahipliği yaptığı sergide kendi bireysel becerileri ile hazırladıkları robotları, programa dilleri ile kodladıkları hazır robotları ve 3D boyutlu yazıcıdan tasarladıkları aletleri sergilediler.Yoğun ilgi gören sergide vatandaşlara tasarladıkları projeleri tek tek anlatan öğrenciler özellikle küçük çocukların ilgisini çekmeyi başarırken vatandaşlar projelerden dolayı öğrencileri tebrik etti.Birbirinden dikkat çekici bilimsel eserlerin sergilendiği sergi hakkında bilgiler veren TED Malatya Koleji Bilişim Teknoloji ve Yazılım öğretmeni Sibel Küçük, öğrencilerin projeleri hazırlamak için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, başarılarından dolayı öğrencilerini tebrik etti.Bu tür etkinliklerin tüm öğrenciler tarafından yapılmasını temenni eden Küçük, okul yönetimine de desteklerinden dolayı teşekkür etti.