07.05.2017 13:50:57

Öğrenciler Karasu Sahili'nde çöp topladı

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahilde temizlik yapan üniversite öğrencileri, 250 poşet çöp topladı- Karasu Belediye Başkanı İspiroğlu:-'Önümüzdeki günlerde yaz sezonumuz başlıyor. Gelen yazlıkçılarımızın buradaki kurallara uymalarını istiyoruz'- SAÜ Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürü Tatlı:- 'Sahilimizin temiz olması için belediyemiz de elinden geleni yapıyor . Ne kadar temiz olursa bizler bura

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Karasu Meslek Yüksekokulundaki 110 öğrenci 8 kilometrelik Karasu Sahili'nde temizlik yaparak, 3 saatte 250 poşet çöp toplandı.

Öğrenciler, öğretmenler ve Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Akkum mevkisi ve Yeni Mahalle arasında kalan sahilde temizlik yaptı.

Sahil boyuncu kumsala atılan pet şişe, naylon poşet, cam, şişe ve karton toplayan öğrenciler, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için tatilcilerin daha duyarlı olmalarını istedi.

Yaklaşık 3 saat süren ve 110 öğrencinin katıldığı sahil temizliğinde yaklaşık 250 torba çöp toplandı.

Öğrencilerle birlikte çöp toplama projesine destek veren ve çöp toplayan İspiroğlu, Karasu Sahil'indeki çöpleri toplama programında öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Sakarya Nehri'nin denize getirdiği yüzeysel atıklardan hafif olanlardan ve genelde pet şişe, cam şişe ve karton parçalarını sahilden topladıklarını ifade eden İspiroğlu, "Deniz kirliliği yok fakat derelerden ve nehirden gelen yüzeysel atıklar bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde yaz sezonumuz başlıyor. Gelen yazlıkçılarımızın buradaki kurallara uymalarını istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Dilek Erdemir de çevreyi temiz tutmak ve diğer insanlara örnek olmak için bu projeyi başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürü Zafer Tatlı da öğrencilerle Karasu Sahili temizliğine önem verdiklerini ve yaz sezonu başlamadan önce sahili temizlediklerini ifade ederek, "Tabii biz bu işi burada Belediye Başkanı ile birlikte sembolik olarak yapıyoruz. Tabii ki sahilimizin temiz olması için belediyemiz de elinden geleni yapıyor ki ne kadar temiz olursa bizler buraya o kadar turistti rahatlıkla çekebiliriz." dedi.

Karasu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mesut Gürdağcık da bu işi geleneksel hale getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Turizm demek çevre demek. Çevre demek temizlik demek. Temizlik demek insana saygı demek. Bizler de böyle güzel bir sahili olan yerde güzel şeyler bırakmak istiyoruz. Öğrencilerimiz de bizlere bu konuda katkıda bulunuyorlar. Belediye ile iş birliği yaparak biz bu işi sürekli hale getirdik."







