26.02.2017 15:55:37

Öğrenciler hastanede kitap okudu

Malatya'da bir grup öğrenci son zamanlarda azalan kitap okuma oranına dikkat çekmek ve kitap okumayı teşvik etmek için hastanede kitap okuma etkinliği düzenledi.Malatya Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencileri, hem hastanede muayene olmak için sıra bekleyen vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek, hem de hastanede yatan hastalara moral vermek için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kitap okuma etkinliği düzenledi.Kitap okumaya dikkat çekmek için yazdıkları pankartlarla hastane önünde toplanan öğrenciler, ellerine aldıkları kitapları da hastalara ve hastaneye muayene olmaya gelen vatandaşlara okuyarak, 'Kitap okumanın yeri ve zamanı yok' mesajı verdiler. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikle ilgili bilgiler veren Okul Müdürü Mikail Çirkin, amaçlarının hayatın her alanında ve her zamanında kitap okumanın mümkün olduğunu göstermek olduğunu ifade ederek "Ülkemiz her alanda hızla gelişiyor fakat bunu okuma ve yazma alanında göremiyoruz. 2023 hedefleri için okuma ve yazma oranını artırmamız lazım. Biz bu etkinlikte hem buna dikkat çekeceğiz hem de hastalara bir nebze de olsa moral vereceğiz" diye konuştu.Yapılan etkinliğin kitap okumaya katkı sunmasını temenni eden öğrenciler ise etkinlikle hastanede sıra bekleyen vatandaşların sıra beklerken de kitap okuyabileceğini göstermek istediklerini söyledi. Yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı etkinliğin son derece anlamlı olduğunu vurgulayan bazı vatandaşlar ise etkinlikten dolayı öğrenciler ve öğretmenlere teşekkür etti.