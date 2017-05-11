11.05.2017 16:25:31

Öğrenciler gönül köprüsü kurdu

Adıyaman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Samsat'ta ki depremzede öğrenciler için başlattığı yardımları ulaştırdı.

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Adıyaman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Samsat'ta ki depremzede öğrenciler için başlattığı yardımları ulaştırdı.Adıyaman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Samsat ilçesinde 2 Mart tarihinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlattı. Başlatılan yardım kampanyasında toplanan kırtasiye malzemeleri, hikaye kitapları ve diğer yardım malzemeleri öğretmen ve öğrenciler tarafından teslim edildi. Samsat Salkımbağı ilk ve ortaokulu, Samsat İmam Hatip Ortaokulu ve Taşkuyu ilk ve ortaokulu öğrencilerine yardımlar dağıtıldı.Adıyaman İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin gönül köprüsü kurduğunu ifade eden Okul Müdürü Nevzat Yiğit, "Çocukların yüreğindeki sevgi pırıltıları yüzlerine yansıyordu.Yüzlerindeki yorgunluk yerini sevince bırakıyordu. Sıkıntıların paylaşıldığında ne kadar azaldığına bizlerde şahitlik ettik" dedi.