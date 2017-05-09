10.05.2017 10:11:37

Öğrenciler balıkçı gemilerini gezdi

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrencileri, 'Yeniliklerle BİLSEM'de öğreniyorum' adlı proje kapsamında Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'yı ziyaret etti.

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Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrencileri, "Yeniliklerle BİLSEM'de öğreniyorum" adlı proje kapsamında Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'yı ziyaret etti.Kırklareli Valiliği Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünce Trakya Kalkınma Ajansının "2016 Yılı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Önce İnsan" çerçevesinde hazırlanmış olan "Yeniliklerle BİLSEM'de öğreniyorum" adlı, proje kapsamında, projeye katılan öğrencilere su ürünleri ve su ürünleri avcılığı konusunda bilgi vermek amacıyla İğneada'ya gezi düzenlendi.İğneada balıkçı barınağında Kırklareli Gıda Tarım ve Müdürlüğüm Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik personelleri, görevli öğretmenlerin ve akademik eğitmenlerin katılımlarıyla uygulamalı eğitim çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca personel tarafından av araç gereçleri ve avcılık faaliyetinde kullanılan balıkçı gemileri ile ilgili de bilgi paylaşımı yapıldı.