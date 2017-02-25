25.02.2017 10:51:30

Öğrenciler 112 AÇM'yi gezdi

Düzce 23 Nisan İlköğretim Okulu 112 Acil Çağrı Merkezini (AÇM) gezdiler yetkilerden bilgiler aldılar.

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Düzce 23 Nisan İlköğretim Okulu 112 Acil Çağrı Merkezini (AÇM) gezdiler yetkilerden bilgiler aldılar.23 Nisan İlköğretim Okulu öğretmenleri Ali İhsan Karşı ve Ahmet Taşkıran eşliğinde 50 kişilik 3-F ve 3-H sınıfı öğrencileri 112 AÇM'yi ziyaret ettiler.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtımda Kalite Koordinasyon ve Değerlendirme Bürosu Personeli Handan Biçer tarafından öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında tanıtım sunumu ve spot gösterimler yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen gereksiz çağrıların toplam çağrılar içinde büyük bir yer tuttuğunu, bu durumun çağrıyı karşılayan personelin gereksiz çağrılarla ilgilenirken, acil yardım bekleyen kişilerin çağrı merkezine ulaşmasında zaman kaybı yaşanmasına, bununda can ve mal kayıplarına neden olabileceğine dikkat çekti. Daha sonra öğrencilere tanıtım materyalleri dağıtıldı.