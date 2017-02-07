07.02.2017 18:52:44

Öğrenci servisi yaşlı kadına çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı öğrenci servisi yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı öğrenci servisi yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı.Kaza, Müftü Mahallesi Filtepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı A. (25) idaresindeki 67 S 8004 plakalı öğrenci taşımacılığı yapan minibüs, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Kalaycı'ya (80) çarptı. Kazada yaralanan kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, bilincini açık tutmak için kendisini sürekli sorular sorarak konuşturmaya çalıştı. Öğrenci servisinin sürücüsü Hakkı A. ise çarptığı kadının başından bir an olsun ayrılmadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Ayağında ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar oluşan talihsiz kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Minibüs ile geri manevra yaparken aynalardan baktığını ve kimseyi görmediğini anlatan sürücü Hakkı A., vatandaşların bağırması üzerine durduğunu söyledi.Sürücü ifadesinin alınması için Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.