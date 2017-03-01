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Öğe: Evet'i anlatacağız
01.03.2017 10:20:43

Öğe: Evet'i anlatacağız

AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, 16 Nisan'da oylanacak Anayasa referandumu için tüm kademelerle sahaya ineceklerini belirterek, '18 maddeyi okumadan 'hayır' diyenlere bizler gidip tek tek tüm maddeleri anlatarak neden 'evet' demesi gerektiğini anlatacağız' dedi.

AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, 16 Nisan'da oylanacak Anayasa referandumu için tüm kademelerle sahaya ineceklerini belirterek, "18 maddeyi okumadan 'hayır' diyenlere bizler gidip tek tek tüm maddeleri anlatarak neden 'evet' demesi gerektiğini anlatacağız" dedi.

Öğe, düzenlediği basın toplantısında Tekirdağ Büyükşehir ve Çerkezköy Belediyesi'ni eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü Tekirdağ'a geleceğini hatırlatan AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, "Sayın Cumhurbaşkanımız saat 15.00'da Valilik önünde yapılacak programda Tekirdağ halkına hitap edecek. Biz de AK Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı olarak Cumhurbaşkanımızın programına Çerkezköy'den otobüsler temin edeceğiz. Eski otogardan saat 12.30'da otobüslerimiz hazır olacak. Vatandaşlarımızı buradan basın aracılığı ile davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu bölgeye verdiği önemi tarihten hatırlatmak istersek, kendisi İstanbul İl Başkanlığı döneminde Tekirdağ İl Koordinatörüydü. Bu sebepledir ki Cumhurbaşkanımız Tekirdağ'a hiç yabancı değil. Bölgeyi çok iyi biliyor ve tüm durumun farkında. 16 Nisan'da bir halk oylaması ile karşı karşıyayız. Bu süreçte AK Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı olarak Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) çalışma programımız hazır ve Genel Merkezimizin formatında çalışmaya başlıyoruz. SKM Koordinasyon Başkanlığımıza da Hanefi Belindir atanmıştır" dedi.

Referandum çalışmaları sırasında vatandaşları ziyaret edeceklerinin altını çizen Öğe, "Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimi yalan ve karalama propaganda ile insanları kandırmaya çalışıyor. 'hayır' diyenlerin neden 'hayır' dediği ile ilgili hiçbir şekilde ifade edemiyorlar. 18 maddeyi okumadan 'hayır' diyenlere bizler gidip tek tek tüm maddeleri anlatarak neden 'evet' demesi gerektiğini anlatacağız. Hayır cephesi rejim değişikliği, tek adamlık geliyor gibi asılsız, yalan bir propaganda yürütüyor. Tek adamlık rejimi mevzu bahis ise, bizim kurucu genel başkanımız şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Biz bu vatan için gerekirse adam gibi ölürüz' diyen bir adamdır. 'Yenikapı ruhu bitmiştir' demek adamlık değildir. Bu değişiklik sistem değişikliğidir rejim değişikliği değil. Maalesef CHP'li yöneticiler, dağda çobanlık yapan vatandaşlar bunu anlamaz deyip, çobanla şehirdeki vatandaşı şimdi kandırmaya çalışıyor. Bizler buna karşı halkımızın gayet bilinçli olarak sandığa gitmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Ben de karşıyım"

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Öge, Ambardereye yapılması planlana Termik Santralle ilgili bir soruya, "Ben termik santrale eğer çevre kirliliğine etkisi yok ise, enerji konusunda ülkemizin dışarıya bağımlılığını bitiriyorsa karşı değilim. Eğer ki bu santral gerçekten çevre kirliliği oluşturacak, yaşamı kısıtlayacaksa ben de karşıyım" dedi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın Termik Santral konusunu sürekli gündeme getirdiğini belirten Öğe, "Bu soru sürekli gündeme geliyor, peki biz kendisine 1 yıldır soruyoruz, neden doğrudan temin ihaleleri belediyeciliğin şeffaflık ilkesine istinaden açıklanmıyor?" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir ve Çerkezköy Belediyesi ile alakalı eleştirileri 30 Mart'ta yapacaklarını vurgulayan AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, "Daha önce de ifade ettim. Çerkezköylü halkımız şundan emin olsun ki çevre kirliliği oluşturacak bir santrale ilk başta ben karşı çıkarım. Ama bu santralin durumunu araştırmadan, 'neden bu bölgeye yapılıyor' diye araştırma yapmadan 'karşıyız' demenin bir anlamı yok. Termik santral bir ihtiyaçtır. Yapılması gerekiyorsa bu bizim devletimizin enerji politikasıdır. Bizim karşı gelmemiz hiçbir şey ifade etmez. Bu enerji ihtiyacı nereden karşılanacak? CHP'li yöneticiler daha önce RES'lere karşı çıktılar, HES'lere karşı çıktılar, Güneş enerjisi tarlalarına karşı çıktılar, Nükleer enerjiye karşı çıktılar. Soruyorum bu elektriği nereden üreteceğiz? Şuanda yaşadığımız bölgenin ciddi bir elektrik ihtiyacı var. Enerjiyi şuan Trakya bölgesi Bulgaristan'dan gelen bir santralden elektrik, Rusya'dan gelen bir hat ile doğalgaz alıyor. Bulgaristan, baraj kapaklarını açtığında Edirne'yi sel götürüyor. Yarın santralin şalterini kapatınca elektriksiz mi kalacağız? Bu enerji nereden gelecek? Burada yapılması planlanan Termik Santral 'Süper Kritik' denilen santraldir. Kuru sistemli ve havaya sadece su buharı salan bir santraldir. Bizler araştırdık ve bunun ihtiyaç olduğunu kabul ettik. Avrupa'da şehir içinde kullanılan termik santraller var. Ama CHP, üçüncü havalimanına, köprüye, RES'lere, HES'lere her şeye karşı çıkan zihniyetin tedarikçisi. Artvin'de yapılan HES ile alakalı kurulan bir derneğin Almanya'dan aylık 170 bin avronun üzerinde destek aldığını ve dernek yöneticilerinin yüzde 90'ının Artvin ile bir alakasının olmadığını biliyor musunuz? Bakın Almanya'da 46 tane termik santral var. Bu santrallerin 26 tanesi eski teknoloji, 20 tanesi yeni teknoloji" diye konuştu.

SKM Çalışmaları

Çerkezköy İlçe Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Hanefi Belindir ise, referandum çalışmalarında neler yapacaklarını anlattı. Belindir, "Bildiğimiz gibi 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi AK Parti İl Başkanlığımızın tebliğ ettiği SKM görevi ile alakalı ilk olarak Yönetim Kurulumuzu oluşturduk. Bunun akabinde yönetim kurulunun ardından sahada çalışacak olan gruplarımızı oluşturduk. Her grupta 13 kişi görev yapacak ve bu gruplarda geniş katılım olacak. Sahaya inerek neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlatacağız. Yine aynı şekilde STK ziyaretleri, spor kulüpleri, mahalle ziyaretleri, basın kuruluşu ziyaretleri, ev sohbetleri ve birçok çalışma programımı yapılacaktır" dedi.

Öğe'nin düzenlediği basın toplantısına AK Parti Çerkezköy İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgican Aydoğan, İlçe Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.
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