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Öfkeli boğanın tekmeleri rodeocuyu öldürdü
Kızgın boğanın tekmeleri rodeocuyu öldürdü. O anlar kameraya yansıdı...
Mobese'ye yansıyanlar hayrete düşürüyor
Türkiye’nin dört bir yanında Mobese kameralarına yansıyan sıra dışı kazalar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.
Suruç'ta patlama oldu
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akşam saatlerinde duyulan patlama sesi ve ardından yükselen alevler büyük korkuya neden oldu. Patlamanın yanan bir kamyonda meydana geldiği ortaya çıktı.
TOMA çocukları kırmadı ve...
TOMA sıcaktan bunalan çocukları kırmadı, izliyoruz...
Yola kaya parçaları böyle düştü!
Hakkari-Van karayoluna düşen kaya nedeniyle sürücüler büyük tehlike atlatırken, yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.
Öfkeli boğanın tekmeleri rodeocuyu öldürdü
Kızgın boğanın tekmeleri rodeocuyu öldürdü. O anlar kameraya yansıdı...
Sıra dışı kaza! Havada taklalar atıp sokak levhasına girdi
Çin'de ilginç bir kaza gerçekleşti. Seyir halindeki motosikletli dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle havada taklalar atan sürücü ardından sokak levhasına girdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Giovinco'dan müthiş goller
Toronto FC ile New York arasında oynanılan maça damgasını vuran isim Sebastian Giovinco oldu. İtalyan yıldız, Toronto'nun 4-0 kazandığı maçta takımının 2 golünü kaydeden isim oldu.
Dolu felaketinde yaralanan martılar doğaya bırakıldı
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu ve fırtına felaketinde yaralanan 45 martı, tedavilerini ardından Sarıyer’de doğaya salındı. Renkli görüntülerin oluştuğu olayda, özgürlüğüne kavuşan bazı martılar pike yaparak yeniden uçarken, bazıları da denize inerek suyun keyfini çıkarttı.
IOS'un 10 senelik değişimi
Apple tarafından geliştirilen iOS, mobil işletim sistemi denildiğinde akla gelen iki alternatiften biri oluyor. Yaklaşık on sene önce piyasaya sürülen bu işletim sistemi zamanla önemli değişiklikler yaşadı. Tasarımdaki sadeliği koruyan sistem farklılaştı ve daha kullanışlı hale geldi. iOS'un yıllar süren değişimi bir dakikalık kısa bir video ile özetlendi.
Kaleden kaleye işte böyle gol attı
Belarus Premier Ligi'nde oynanan Vitebsk ile Krumkachy arasında oynanan maçta enteresan bir olay yaşandı. Vitebsk kalecisinin kullandığı uzun degaj, Krumkachy ceza sahası yayı önünde sekerek kaleye yöneldi. O sırada görev bölgesinden epey uzakta olan Krumkachy kalecisi bütün gücüyle topu tutmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Semih Kaya'nın çıktığı ilk maçta ayağı işte böyle kırıldı
Yeni takımı Sparta Prag'la Çekya Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Semih Kaya, yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 45 dakika sahada kalabildi. Tecrübeli oyuncunun ayak tarak kemiğinde kırık olduğu ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Uçak otoyola işte böyle düştü!
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nin Santa Ana şehrinde küçük bir uçak otoyola düştü. Alev topuna dönen uçağın pilotu Francis Pisano ve yanında bulunan eşi Janan kazadan sağ kurtuldu. Amerikan Milli Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun raporuna göre uçağın motorunun kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandığı ve otobana düştüğü ortaya çıktı.
Uyuyan adamı soymaya çalıştı!
İtalya'da bir trende genç yaşta bir hırsız, uyuyakalan adamın cüzdanından para çalarken başka bir yolcu tarafından saniye saniye görüntüleniyor.
Yol verme kavgası ölümle sonuçlandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kavşakta yol verme kavgasının büyümesi sonucu bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
İşte Cengiz Ünder'in penaltı golü!
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelen Juventus ve Roma karşılaşması penaltılara kaldı. Roma formalı Cengiz Ünder takımının 5. penaltı atışını gole çevirdi ancak Juventus Roma'yı 5-4 mağlup etti.
Hava yastığı kaza sırasında nasıl açılıyor?
En önemli yolcu güvenlik sistemlerinden olan hava yastıklarının herhangi bir kaza anında nasıl açıldığını izliyoruz.
Aceleciliğinin bedelini ağır ödedi
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde bir kamyon trenin tamamının geçmesini beklemeden karşıya geçmeye çalıştı. Kamyon, trenin üstünde bulunan demire takılarak devrildi.
Aziz Yıldırım trafikte kavga etti!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, aracını trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı. Motosiklet sürücüsüne ağır hakaretlerde bulunan Yıldırım'ın ve korumalarının tartışma anları kask kamerasına yansıdı.
Kaporta göçüğü en kolay nasıl düzeltilir?
İstanbul'da şiddetli dolu yağışı sonrası pek çok arabada hasar oluşurken sürücülerin en çok merak ettiği kaportadaki göçüklerin en kolay nasıl düzeltileceği. İşte kaporta ustasının uyguladığı pratik kaporta düzeltme tekniği...
Nakavt olan boksör herkesi gülme krizine soktu!
Yeni Zelanda'da gerçekleşen bir kick boks maçında rakibi tarafından nakavt edilen boksör, durumu kabullenemedi. Boksörün düştüğü komik haller ise herkesi güldürdü.
Orta sahadan kendi kalesine attı!
İnter'de forma giyen Geoffrey Kondogbia, İnter ve Chelsea arasında oynanan maçta orta sahadan kendi kalesine müthiş bir gol attı.
Küçük çocuk fırtınada yere düşen bayrağı böyle kaldırdı
Sosyal medyada paylaşılan küçük kız yağmur ve fırtınaya aldırmadan düşen bayrağı işte böyle kaldırdı.
Namaz kılınırken camiye keçi girerse...
İran'da namaz esnasında bir keçi camiye girdi. Cemaatten bir kişi keçiyi yakalamaya çalışırken başka bir kişi de kahkahalarla olayı kameraya kaydetti.
Sıra dışı kaza! Bir anda düştü!
Çin'de meydana gelen kazada yürüyen merdivenin başına oturmaya çalışan genç bir anda dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından işte böyle kaydedildi...
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