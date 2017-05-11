11.05.2017 14:59:45

Ofis-sırt ağrısıyla mücadele için kolay yöntemler

blitzresults.com, ofis çalışanlarının sırt ağrısı veya bel fıtığını önlemek için bazı kolay yöntemleri açıkladı.

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blitzresults.com, ofis çalışanlarının sırt ağrısı veya bel fıtığını önlemek için bazı kolay yöntemleri açıkladı.blitzresults.com, ofis çalışanlarının sırt ağrısı veya bel fıtığını önlemek için bazı kolay yöntemleri açıkladı. Çalışanların yüzde 80'i çalışırken doğru vücut pozisyonunu koruyamadıkları için kariyerlerinin herhangi bir noktasında sırt ağrısı veya bel fıtığına maruz kaldığını belirten şirket, yöntemleri şöyle sıraladı:Bilgisayar monitörünüzü en az bir kol uzunluğunda ileriye yerleştirin. Monitörün çok yakın olması, omuzlarınızda ve boynunuzda gerginlik hissetmenize sebebiyet verecektir.Monitör, gözleriniz aşağı doğru açı yapacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu sayede boyun ve gözlerinizdeki gerginlik azalacaktır.Pelvis hafifçe ileriye eğim yapacak şekilde oturun. Ergonomik sandalyeler ve koltuk minderleri, sırtın doğal pozisyonunu koruyarak disk ve kaslarda rahatlama sağlayacaktır.Ofiste dolaşın! İş arkadaşlarına e-posta göndermek yerine onlarla şahsen iletişim kurun. Çok fazla su için: su sadece sağlıklı olmakla kalmayıp hareket halinde olmanızı sağlayacaktır.Önemli: Masa ve sandalyeyi boyunuza göre ayarlayın, otururken rahatlık hissettin.Ergonomik oturma için bir çevrimiçi hesaplayıcı kullanın.blitzresults.com proje müdürü Tim Lilling, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pek çok kişi uzun süreli oturmanın ne kadar zarar verebileceğinin farkında değil, ancak çok basit çözümler mevcut. Çoğu durumda masa ve sandalyenizde yapacağınız küçük düzenlemeler doğru vücut pozisyonunu elde etmenizi sağlayacaktır" dedi.