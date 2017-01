29.01.2017 12:52:38

Of Belediyesi kar mücadelesinde

Trabzon'un Of ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarına başlayan Of Belediyesi, 13 iş makinesiyle ulaşıma kapanan yolları açıyor.

Trabzon'un Of ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde 15-20 santimetre seviyelerine ulaşırken, yüksek mahallelerde 60 santimetreyi aştı. Kar yağışıyla birlikte harekete geçen Of Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle 13 iş makinesiyle üç ayrı grupta mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Solaklı Vadisi, Baltacı ve İyidere Vadisi ile Balaban Grup güzergahında bulunan mahallelerin ana yollarını ulaşıma açmak için yoğun çalışma sergileyen Fen İşleri ekipleri, bir yandan da hastalara ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştı.Tüm iş makinesi ve personelle birlikte çalıştıklarını belirten Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "İlçemizi etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte tüm makine parkımızı mahallelerimize yönlendirdik. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına ekiplerimizle 7/24 çalışmalarımız sürüyor. Belediyemiz, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ve Karayolları ekiplerinin de destekleriyle birlikte yüksek kesimdeki önem arz eden konumlarda makinelerimiz çalışıyor. 68 mahallemize hizmet vermek için akşam geç saatlere kadar çalışmalara devam ediyoruz ve sabahın erken saatlerinde çalışmalarımızı yeniden başlatıyoruz. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.