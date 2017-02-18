18.02.2017 12:06:04

Odunpazarı'nda İşaret Dili Kursları devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından Halk Merkezleri ve Gençlik Merkezleri'nde verilen İşaret Dili Kursları devam ediyor.

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Odunpazarı Belediyesi tarafından Halk Merkezleri ve Gençlik Merkezleri'nde verilen İşaret Dili Kursları devam ediyor.Odunpazarı Belediyesi Emek Halk Merkezi'nde verilen İşaret Dili Kursları sayesinde vatandaşlar, yakın çevresinde işitme engellilerle daha kolay iletişim kuruyor ve onların sorunlarına çözüm üretmek konusunda bilinçleniyor. 18 yaş üzeri 30 kursiyerin katıldığı İşaret Dili Kursu'nda, kursiyerlere işaret dili alfabesi, duygular, zamanlar, isimler, deyimler ve günlük hayatta kullanılan kelimeler öğretiliyor. Odunpazarı'nda engellerin kaldırılması için her gün yeni adımların atıldığını belirten yetkililer, yapılan çalışmaların yanında insanların engellilere bakış açısının değişmiş olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.