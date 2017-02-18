18.02.2017 12:06:36

Odunpazarı hayvansever öğrencilerle el ele

Hayvan dostu uygulamaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için çalışmalarına devam ediyor.

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Hayvan dostu uygulamaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için çalışmalarına devam ediyor.Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan köpek kulübeleri Odunpazarı Belediyesi tarafından boyanarak yerleştirildi. Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi Etik Kulübü öğrencileri 'Hayat Bir Bütündür Projesi' kapsamında sokakta köpekleri için köpek kulübesi yaptı. Öğrenciler edindikleri paletlerden 4 adet köpek kulübesi yaptı. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise bu kulübelerin çatılarını kaplayarak, boyama işlemini gerçekleştirdi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ise bu dört kulübeyi Sultandere Mahallesi'nde farklı alanlara yerleştirdi. Hayvanların zorlu kış şartlarından ve soğuk havalardan etkilenmemesi için daha önce bazı parklara 9 adet köpek kulübeleri yerleştirdiklerini hatırlatan yetkililer, hayvanlar için gerçekleştirdikleri çalışmalara devam edeceklerini belirtti.