28.02.2017 14:45:36

Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu konser programı

Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 'Sezon Ortası ve 43. Yıl Sanat Gecesi-1 konser programını sundu.

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Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 'Sezon Ortası ve 43. Yıl Sanat Gecesi-1 konser programını sundu.Konser Programına; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, daire müdürleri ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Konser davetliler tarafından beğenildi ve çok yoğun ilgi gördü. Konser programının sunuculuğunu, Nilüfer Öztürk yaptı. Konserin birinci bölümünde, Orta Anadolu'nun türküleri ile başlanıldı. Diğer türküler sırası ile, Türk Halk Müziği Korosu tarafından seslendirildi. Koro Şefi Ahmet Kızılok yönetiminde, Türk Halk Müziği Korosu birbirinden güzel türküleri söylediler. Koro Şefi Ahmet Kızılok'un Türk Halk Müziği Korosunu düzenli ve ahenkli yürütmesi davetlilerin beğenisini topladı. Kısa bir ara verilerek tekrar Türk Halk Müziği Korosu toplu programının ikinci bölümüne geçildi ve türkülerin seslendirilmesine devam edildi. TRT Ankara Radyosu saz sanatçıları Altan Güvenç, Murat Vural ve Erdal Göçbak, TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı İmran Koç çeşitli yörelerden türküler söyledi. Davetliler, Türk Halk Müziği Korosunu ve ses sanatçılarının tümünü beğendiler ve sık sık alkışladılar.Program sonunda; Türk Halk Müziği Koro Şefi Ahmet Kızılok, Odunpazarı Kaymakamlığına yeni atanan Kaymakam Cemal Şahin'e çiçek buketi taktim etti. Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı İmran Koç'a çiçek buketi taktim etti. İş adamı Gürol Çatak, konserde büyük emeği geçen Koro Şefi Ahmet Kızılok'a plaket taktim ederek tebrik etti.