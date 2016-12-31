31.12.2016 14:02:07

Odunpazarı Belediyesi YKSM'de yeni yıl konseri

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde (YKSM) yeni yıl konseri düzenlendi.

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Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde (YKSM) yeni yıl konseri düzenlendi.Konsere, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmasına konsere gelen konukların yeni yılını kutlayarak başlayan Başkan Kurt, "Bütün olumsuzlukları ile 2016 bitti. 2017 hayırlısı ile gelsin. 2017'de Türkiye'nin aydınları, demokratları ile özlediğimiz bir sistemi bulmak için öncelikle el ele verip hayır dememiz gerekiyor. Ben herkese iyi, sağlıklı yıllar diliyorum. Sanatçı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından Şef Ferdi Cansız'ın yönettiği orkestra, düzenlenen Yeni Yıl Konseri'nde dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi. Konserde, sanatçı Elif Buse Doğan seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla gelen konuklara yeni yılın coşkusuna yakışır bir gece yaşattı.Gecede ayrıca Odunpazarı Belediyesi dans topluluğu tarafından dans gösterisi de yapıldı.