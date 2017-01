31.01.2017 15:03:21

Odunpazarı Belediyesi'nin resmi web sitesi yenilendi

Odunpazarı Belediyesi resmi internet sitesini, vatandaşların belediye ile ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşımını sağlayacak şekilde, görsel ve fonksiyonel olarak yepyeni bir görünüme kavuşturdu.

Odunpazarı Belediyesi resmi internet sitesini, vatandaşların belediye ile ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşımını sağlayacak şekilde, görsel ve fonksiyonel olarak yepyeni bir görünüme kavuşturdu.Belediye çalışmalarında teknoloji kullanımı ile Türkiye'nin önde gelen belediyelerinden biri olan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin "www.odunpazari.bel.tr" resmi internet sitesine Odunpazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki web tasarım uzmanları tarafından farklı bir görünüm kazandırıldı. Ziyaretçiler, Odunpazarı'na dair her şeyi yenilenen sayfada daha hızlı bulabiliyor. Vergi ve harçların ödenmesinden, kent rehberinden, günlük yaşam için önemli bilgilere, belediye yayınlarından haberlere ve duyurulara kadar, şehir hayatına ilişkin her türlü bilginin yer aldığı siteye vatandaşlar üye de olabiliyor.www.odunpazari.bel.tr sitesinde haberler, Odunpazarı Belediye Başkanı'nın programı, ihale duyuruları, günlük duyurular, hava durumu, kültür ve sanat etkinlikleri, nöbetçi eczaneler, hizmet birimleri ve bilgi edinme sayfalarına kolay erişim sağlanıyor. Sitede ayrıca etkinlik takvimi de bulunuyor. Vatandaşlar siteye üye olduktan sonra kendilerine özel e-ajandaya etkinliği kayıt edebiliyor. Etkinlik takvimine, etkinlikleri kaydeden vatandaşlara, etkinlik yaklaştığı zaman haberleri veriliyor.