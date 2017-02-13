13.02.2017 13:36:21

Odunpazarı Belediyesi halk oyunları yarışmasında birinci oldu

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı Halk Oyunları ekibi, Türk Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası İl Yarışması'nda birinci oldu.

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Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı Halk Oyunları ekibi, Türk Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası İl Yarışması'nda birinci oldu.Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Türk Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası İl Yarışması'na katıldı. Yarışmaya büyükler kategorisinde Eskişehir Yöresi Halk Oyunları ile katılan ekibin eğitmenliğini Ceren Seda ve Oktay Şahin yaptı. 33 kişiden oluşan Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleşen Türk Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası İl Yarışması'nda birinci oldu. Türk Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası İl Yarışması için 1 buçuk ay öncesinden çalışmaya başladıklarını belirten Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, bu yarışma için haftada 4 gün çalışma yaptıklarını kaydetti. Emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten Halk Oyunları Ekibi üyeleri, "Şimdi sıra bölge yarışmasında. O yarışmada da iddialıyız. Desteklerini esirgemeyen her zaman yanımızda olan Odunpazarı Belediyesi Belediye Başkanı Avukat Kazım Kurt'a, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüseyin Büdüş'e teşekkür ediyoruz" dediler.