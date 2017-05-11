11.05.2017 16:12:29

Ödüllerini aldılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası ödülleri verildi.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası ödülleri verildi.Edremit'te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası ilkokullardan 12 takımın, ortaokullar Küçüklerde 13 takım ve orta okul yıldızlarda 15 takımından 640 sporcu öğrencinin katılımıyla 12 Nisan 2017 tarihinde başlayarak 11 Mayıs 2017 tarihinde final maçları ile sona erdi.Hakemliklerini Beden eğitimi öğretmenleri Mustafa Ulusoy, Gökhan Koçcak, Can Atasavun, Gökhan Kılınç ve Muharrem Türkdalın yaptığı maçlarda; ilkokullarda "Kuzey Karadeniz" Şehit Öğretmenler ilkokulunda, Ortaokul Küçüklerde "Baran Yıldırım" Kardeşçavuşoğlu ortaokulunda "Yiğit İrik" Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda gol kralı oldular.Gol kralları madalyalarını ve İlkokulların Şampiyonu Şehit Öğretmenler ilkokulu-Küçüklerin şampiyonu ve yıldızların Şampiyonu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kupalarını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalıdan aldılar.Turnuvada İstiklal İlkokulu Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Ortaokulu ve Akçay Nihat Tansoy Ortaokulu'na ikincilik kupalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç takdim etti. Üçüncülük kupalarını Özel Mektebim ilkokuluna, Mevlana Ortaokulu ve Altınoluk kardeş Çavuşoğlu Ortaokuluna İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fethi Bilge verdi.Heyacanlı gecen turnuvada dördüncülük ilkokullarda Mimar Sinan, 75.yıl ve Kadıköy Leman Akpınar orta okullarına kupalarını Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Harun Topcan'nın verdiği ödül töreni Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.