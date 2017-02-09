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ODÜ'de Hemşirelik Yüksek Lisans Programı ilk mezunlarını verdi
09.02.2017 18:40:27

ODÜ'de Hemşirelik Yüksek Lisans Programı ilk mezunlarını verdi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yer alan Hemşirelik Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Yüksek Lisans Programı ilk mezunlarını verdi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yer alan Hemşirelik Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Yüksek Lisans Programı ilk mezunlarını verdi.

2013 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortak program kapsamında açılarak öğrenci almaya başlayan Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Yüksek Lisans Programı, 2015 yılında öğretim elemanı yeterliliğini sağladıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortaklığını sonlandırarak ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde müstakil hale geldi. Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökhan Özsoy yaptığı açıklamada, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Yüksek Lisans Programının ilk mezununu vermelerinin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Özsoy, "İlkokul hayat bilgisi ders müfredatının öğretmen görüşlerine göre çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi konulu tez çalışması, halen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan müfredat geliştirme çalışmalarına da katkı sağlayacaktır. Öğrencimiz Ömer Kalafatçı'ya ve danışmanı Yrd. Doç. Dr. Talip Öztürk'e bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor öğrencimize de başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

6 yılını dolduran Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programının önümüzdeki aylarda mezun sayısını artıracağını ifade eden Özsoy, programda kayıtlı 55 öğrencinin bulunduğunu söyledi. Özsoy, "Sınıf eğitimi alanında yapacağımız çalışmalarla Türk eğitim sistemine katkı sağlama gayretlerimiz devam edecektir. Özellikle Ordu'da görev yapan öğretmenlerimizi lisansüstü eğitime davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yüksek lisans eğitimlerini tamamladılar

Bu arada Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ortak Tezli Yüksek Lisans Programının ilk mezunları olan Yasemin Özyer, "Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde İş Yükü Algısı, İşe Bağlı Gerginlik ve Tıbbi Hata Tutumları", Mehtap Gümüşay "Gebelikte Kadının Beden Algısının ve Eşlerin Cinsel Fonksiyonunun İncelenmesi", Burçin Irmak "Lomber Disk Hernisi Nedeniyle Ameliyat Olan Hastalarda Hastalık Algısının Öz-Bakım Gücüne Etkisi" isimli tezler ile tez savunma sınavında başarılı olarak yüksek lisans eğitimlerini tamamladılar.

Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nülüfer Erbil, Enstitünün ilk mezunları ile ilgili olarak "Enstitümüz Hemşirelik Ortak Tezli Yüksek Lisans Programından eğitim-öğretimlerini başarı ile tamamlayan ve tezlerini başarıyla savunarak bilim uzmanı unvanı alan mezunlarımızı ve tez danışmanlarını kutlar, eğitim-öğretimlerine katkı sağlayan öğretim üyelerine teşekkür eder, mezunlarımızın ulusal ve uluslararası alanda hemşirelik bilimine yenilikler getirmesini ve katkılar sağlamasını dilerim" açıklamasında bulundu.

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