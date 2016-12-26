26.12.2016 13:18:17

ODÜ'de aşçı adaylarına yeni trendler tanıtıldı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 'Aşçılık Programı' kapsamında 'Dünya Mutfaklarında Yeni Trendler' konulu seminer ve mutfak uygulamaları yapıldı.

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Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 'Aşçılık Programı' kapsamında 'Dünya Mutfaklarında Yeni Trendler' konulu seminer ve mutfak uygulamaları yapıldı.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu konferans salonunda ve Aşçılık Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirilen programa Rektör Yrd. Prof.Dr. Tevfik Noyan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Adem Kulaç, Bodrum Hilton Otel Mutfak Şefi Bülent Bilge Özen, Ekol Food Pazarlama ve Satış Müdürü Bahar Gülbeyaz, Ekol Food Culinary Chef Barış Sönmez Işık ve Ekol Food Culinary Chef Ahmet Bilal Güner, Aşçılık Programı öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.Programda Ekol Food Pazarlama ve Satış Müdürü Bahar Gülbeyaz dünya mutfaklarında kullanılan ürünler, Ekol Food Culinary Chef Barış Sönmez Işık ve Ekol Food Culinary Chef Ahmet Bilal Güner aşçılık ve aşçılık eğitimi, Bodrum Hilton Otel Mutfak Şefi Bülent Bilge Özen dünya gastronomisinde yeni trendler hakkında katılımcılara bilgiler verildi.Seminer sonrası öğrencilere uygulama mutfağında katılımcı şefler tarafından İtalyan, Meksika ve Uzak Doğu mutfağından örnekler yaptırılarak program sona erdi.