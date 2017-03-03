03.03.2017 13:53:38

Ödemiş'teki o binaya 'Kuva-yı Milliye Müzesi' önerisi

Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, restorasyon çalışmaları devam eden eski emniyet müdürlüğü binasının Kuva-yı Milliye Müzesi haline getirilmesi önerisini desteklediğini ve binanın müze haline getirilmesi durumunda meydanın havasının değişeceğini söyledi.

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Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, restorasyon çalışmaları devam eden eski emniyet müdürlüğü binasının Kuva-yı Milliye Müzesi haline getirilmesi önerisini desteklediğini ve binanın müze haline getirilmesi durumunda meydanın havasının değişeceğini söyledi.Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, restorasyon çalışmaları devam eden eski emniyet müdürlüğü binası ile ilgili bir açıklama yaptı. Kuva-yı Milliye müzesi haline getirilmesi önerisine sıcak baktığını ifade eden Savuran, Ödemiş'in en merkezi meydanında böyle bir müzenin kurulmasının çok anlamlı olacağını söyledi. 1933 yılında hizmete açıldıktan sonra kaymakamlık binası olarak hizmet veren binanın Ödemiş'in de anıt binalarından biri olduğunu kaydeden Savuran, Ödemiş'in tarihi özelliklerinin ön plana çıkarılması konusunda geç bile kalındığını belirtti. Nihat Savuran, "Ödemiş'e son yıllarda yerli turist ziyaretlerinde artış var. Ödemiş'in, Birgi, Gölcük ve Bozdağ gibi zenginliklerinin yanında bir de kurtuluş savaşımızla ilgili önemli bir yeri var. Kuva-yı Milliye hareketinin kuruluş yeri Ödemiş'tir, Bu değerlerimize sahiplenmesini bilmeliyiz. Bina öğretmenevi ve tekel binalarıyla birlikte neo-klasik özellik taşımaktadır. İlçenin yakın geçmiş yapı özellikleri taşımaktadır. Müze yapılması durumunda burada çok sayıda kitap ve belge gösterilebilir" dedi.Öte yandan restorasyonu yapan şirket yetkilileri, ihale bitiş tarihinin Haziran 2017 olduğunu; fakat çalışmaları planlana tarihten daha önce bitirmek istediklerini ifade etti.