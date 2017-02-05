05.02.2017 11:32:06

Ödemiş'li sanatseverlere yeni sanatevi

Bir süredir Ödemiş'te Umut Tiyatrosu olarak faaliyet yürüten tiyatro grubunun kurucuları Mehmet ve Canan Mursallı, Yarbay Caddesinde kiraladıkları iki katlı bir evi düzenleyerek sanatevine dönüştürdü. Umut Sanatevi'nin açılışına çok sayıda vatandaş katıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bir süredir Ödemiş'te Umut Tiyatrosu olarak faaliyet yürüten tiyatro grubunun kurucuları Mehmet ve Canan Mursallı, Yarbay Caddesinde kiraladıkları iki katlı bir evi düzenleyerek sanatevine dönüştürdü. Umut Sanatevi'nin açılışına çok sayıda vatandaş katıldı.Ödemiş Umut Sanatevi'nin açılışına Kıyı Ege ve Ege Tiyatro Birliği Başkanı Metin Güler, Ayvalık Sanat Derneği Tiyatro Objektif Başkanı Ali Gün ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Umut Sanatevi'nin açılışında konuşan Kıyı Ege ve Ege Tiyatro Birliği Başkanı Metin Güler, "Ödemiş'te çeşitli tiyatro oyunlarını sergileyen Umut Tiyatro Grubu'nun yöneticileri Mehmet ve Canan Mursallı arkadaşlarımızın bu işe gönül verenleri bir çatı altında toplayarak kültür ve sanat dalında çalışmalarını en iyi şekilde sürdüreceğine, tiyatro gönüllüsü arkadaşlarımızın bir arada çalışmalarını sürdürerek güzel çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.Umut Sanat Evi'nin kurucularından Mehmet Mursallı da, "Bugüne kadar kendi yazdığımız oyunları Ödemişlilere izletmeyi başardık. Bundan sonra yeni yerimizin açılmasıyla tiyatroya ve sanatın diğer dallarına gönül veren dostlarımızı bir çatı altında toplayacağız. Ödemiş'te tiyatro alanında bir ilki gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Umut Sanatevi'nde sahneleyeceğimiz oyunların yazılması ve uyarlanması konusunda kendimize ait bir sanat evinin hayata geçmesiyle daha iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Tiyatro alanında farkındalık oluşturarak bu sanata gönül verenlere destek olacaklarını dile getiren Canan Mursallı ise, "Projelerimizi hayata geçirerek gençlerimize yön vererek farkındalık oluşturmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Açılış gecesi, Ayvalık Sanat Derneği bünyesinde hazırlanan Eleni ile Gül adlı Haluk Işık'ın yazdığı oyun sergilendi.