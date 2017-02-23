23.02.2017 10:14:39

Ödemiş Devlet Hastanesi, hasta kabulüne yazın başlayacak

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapımı devam eden 250 yatıklı Devlet Hastanesi'nin yaz aylarında hizmete girmesi bekleniyor. Eski hastane binalarının depreme dayanıksız olduğu gerekçisi ve yeterli hizmeti verememesi nedeniyle yapımına karar verilen Ödemiş Devlet Hastanesi'nin Haziran ayında hizmete germesi bekleniyor.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapımı devam eden 250 yatıklı Devlet Hastanesi'nin yaz aylarında hizmete girmesi bekleniyor. Eski hastane binalarının depreme dayanıksız olduğu gerekçisi ve yeterli hizmeti verememesi nedeniyle yapımına karar verilen Ödemiş Devlet Hastanesi'nin Haziran ayında hizmete germesi bekleniyor.Hastane yöneticisi KBB uzmanı Op. Dr. Ziya Yurdakonar, yapımı Süleyman Demirel Mahallesinde uzun süredir devam eden hastanenin büyük bir bölümünün tamamlandığını belirterek, alt yapı çalışmalarının bitmesi ile haziran ayında hasta kabulüne başlayabileceklerini söyledi.Yurdakonar basına yaptığı açıklamada, "250 yataklı yeni devlet hastanemiz her türlü teknolojik imkâna sahip olacak. Ödemiş Devlet Hastanesi yalnızca Ödemiş'e değil Beydağ ve Kiraz ilçelerine de hizmet verecek" dedi.TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatın yapımına 2013 yılında başlanmış, çeşitli nedenlerden dolayı birkaç kez durmuştu. Yeni hastanede, 8 ameliyathane, 73 poliklinik odası, 128 tek ve çift kişilik oda, 29 yoğun bakım ünitesi ve helikopter pisti yer alacak.