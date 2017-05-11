Ödemeler dengesi (2)
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler mart ayında 1 milyar 158 milyon dolar olduDoğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), mart ayında 1 milyar 158 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 235 milyon dolar artarak 1 milyar 158 milyon dolar tutarında gerçekleşti.
Portföy yatırımları 1 milyar 938 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 49 milyon dolar net satım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 24 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.
Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 309 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 20 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlarda,1 milyar 409 milyon dolar tutarında net çıkış görüldü. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ile yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 324 milyon dolar ve 546 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 109 milyon dolar, diğer sektörler 930 milyon dolar ve bankacılık sektörü 473 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervler 2 milyar 517 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle:
|(Milyon ABD Dolar)
|2016 Ocak-Mart
|2017 Mart
|2017 Ocak-Mart
|I -
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-7.888
|-3.057
|-8.296
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C)
|-8.421
|-3.215
|-8.758
|Mal ve Hizmet Dengesi(A+B)
|-6.507
|-2.172
|-6.603
|A.
|DIŞ TİCARET DENGESİ
|-8.269
|-2.844
|-8.363
|Toplam Mal İhracatı
|36.519
|15.355
|40.052
|Toplam Mal İthalatı
|44.788
|18.199
|48.415
|1.
|Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı)
|-10.320
|-2.197
|-7.561
|1.1.
|İhracat
|33.769
|14.611
|38.145
|1.2.
|İthalat
|44.089
|16.808
|45.706
|2.
|Net Transit Ticaret Geliri
|21
|4
|17
|3.
|Parasal Olmayan Altın
|2.030
|-651
|-819
|B.
|HİZMETLER DENGESİ
|1.762
|672
|1.760
|1.
|İşlem Gören Mallar
|-36
|1
|16
|2.
|Tamir ve Bakım Hizmetleri
|-96
|-23
|-64
|3.
|Taşımacılık
|963
|243
|615
|4.
|Seyahat
|1.917
|749
|2.013
|5.
|İnşaat Hizmetleri
|91
|7
|84
|6.
|Sigorta Hizmetleri
|-117
|-46
|-111
|7.
|Finansal Hizmetler
|-180
|-89
|-222
|8.
|Diğer Ticari Hizmetler
|-595
|-152
|-482
|9.
|Resmi Hizmetler
|-254
|-56
|-156
|10.
|Diğer Hizmetler
|69
|38
|67
|C.
|BİRİNCİL GELİR DENGESİ
|-1.914
|-1.043
|-2.155
|1.
|Ücret Ödemeleri
|-155
|-60
|-187
|2.
|Yatırım Geliri
|-1.759
|-983
|-1.968
|2.1.
|Doğrudan Yatırım
|-309
|-224
|-526
|2.2.
|Portföy Yatırımları
|-745
|-367
|-769
|2.3.
|Diğer Yatırımlar
|-705
|-392
|-673
|D.
|İKİNCİL GELİR DENGESİ
|533
|158
|462
|II -
|SERMAYE HESABI
|15
|0
|-16
|III -
|FİNANS HESABI
|-5.551
|-4.204
|-10.480
|1.
|Doğrudan Yatırımlar
|-1.986
|-1.158
|-1.967
|1.1.
|Net Varlık Edinimi
|766
|408
|836
|1.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|2.752
|1.566
|2.803
|2.
|Portföy Yatırımları
|-2.800
|-1.938
|-4.420
|2.1.
|Net Varlık Edinimi
|456
|294
|-180
|2.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|3.256
|2.232
|4.240
|3.
|Diğer Yatırımlar
|-2.872
|1.409
|-97
|3.1.
|Efektif ve Mevduatlar
|-2.235
|-172
|-247
|3.1.1.
|Net Varlık Edinimi
|3.024
|-656
|1.547
|3.1.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|5.259
|-484
|1.794
|3.2.
|Krediler
|-1.053
|1.507
|649
|3.2.1.
|Net Varlık Edinimi
|556
|-5
|-86
|3.2.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|1.609
|-1.512
|-735
|3.3.
|Ticari Krediler
|322
|77
|-502
|3.3.1.
|Net Varlık Edinimi
|-38
|1.361
|578
|3.3.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|-360
|1.284
|1.080
|3.4.
|Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler
|94
|-3
|3
|3.4.1.
|Net Varlık Edinimi
|104
|0
|9
|3.4.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|10
|3
|6
|3.5.
|Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.)
|0
|0
|0
|4.
|Rezerv Varlıklar
|2.107
|-2.517
|-3.996
|IV -
|NET HATA NOKSAN
|2.322
|-1.147
|-2.168
(Bitti)