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Ödemeler dengesi (2)
11.05.2017 10:35:23

Ödemeler dengesi (2)

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler mart ayında 1 milyar 158 milyon dolar oldu

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), mart ayında 1 milyar 158 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 235 milyon dolar artarak 1 milyar 158 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 938 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 49 milyon dolar net satım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 24 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 309 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 20 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda,1 milyar 409 milyon dolar tutarında net çıkış görüldü. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ile yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 324 milyon dolar ve 546 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 109 milyon dolar, diğer sektörler 930 milyon dolar ve bankacılık sektörü 473 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler 2 milyar 517 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle:

(Milyon ABD Dolar) 2016 Ocak-Mart 2017 Mart 2017 Ocak-Mart
I - CARİ İŞLEMLER HESABI -7.888 -3.057 -8.296
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -8.421 -3.215 -8.758
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -6.507 -2.172 -6.603
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -8.269 -2.844 -8.363
Toplam Mal İhracatı 36.519 15.355 40.052
Toplam Mal İthalatı 44.788 18.199 48.415
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -10.320 -2.197 -7.561
1.1. İhracat 33.769 14.611 38.145
1.2. İthalat 44.089 16.808 45.706
2. Net Transit Ticaret Geliri 21 4 17
3. Parasal Olmayan Altın 2.030 -651 -819
B. HİZMETLER DENGESİ 1.762 672 1.760
1. İşlem Gören Mallar -36 1 16
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -96 -23 -64
3. Taşımacılık 963 243 615
4. Seyahat 1.917 749 2.013
5. İnşaat Hizmetleri 91 7 84
6. Sigorta Hizmetleri -117 -46 -111
7. Finansal Hizmetler -180 -89 -222
8. Diğer Ticari Hizmetler -595 -152 -482
9. Resmi Hizmetler -254 -56 -156
10. Diğer Hizmetler 69 38 67
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -1.914 -1.043 -2.155
1. Ücret Ödemeleri -155 -60 -187
2. Yatırım Geliri -1.759 -983 -1.968
2.1. Doğrudan Yatırım -309 -224 -526
2.2. Portföy Yatırımları -745 -367 -769
2.3. Diğer Yatırımlar -705 -392 -673
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 533 158 462
II - SERMAYE HESABI 15 0 -16
III - FİNANS HESABI -5.551 -4.204 -10.480
1. Doğrudan Yatırımlar -1.986 -1.158 -1.967
1.1. Net Varlık Edinimi 766 408 836
1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 2.752 1.566 2.803
2. Portföy Yatırımları -2.800 -1.938 -4.420
2.1. Net Varlık Edinimi 456 294 -180
2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 3.256 2.232 4.240
3. Diğer Yatırımlar -2.872 1.409 -97
3.1. Efektif ve Mevduatlar -2.235 -172 -247
3.1.1. Net Varlık Edinimi 3.024 -656 1.547
3.1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 5.259 -484 1.794
3.2. Krediler -1.053 1.507 649
3.2.1. Net Varlık Edinimi 556 -5 -86
3.2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 1.609 -1.512 -735
3.3. Ticari Krediler 322 77 -502
3.3.1. Net Varlık Edinimi -38 1.361 578
3.3.2. Net Yükümlülük Oluşumu -360 1.284 1.080
3.4. Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler 94 -3 3
3.4.1. Net Varlık Edinimi 104 0 9
3.4.2. Net Yükümlülük Oluşumu 10 3 6
3.5. Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0
4. Rezerv Varlıklar 2.107 -2.517 -3.996
IV - NET HATA NOKSAN 2.322 -1.147 -2.168

(Bitti)

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