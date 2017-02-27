27.02.2017 14:35:30

Odeabank'tan 2016'da 200,4 milyon lira net kar

Odeabank Genel Müdürü Özkaya:- 'Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliğin yarattığı ekonomik durgunluğa karşın 2016 yılında net karımızı bir önceki yıla göre yüzde 298 artırarak 200,4 milyon TL'ye yükselttik'- 'Geçen yıl olduğu gibi 2017'de de bankacılığın her segmentinde aktif olmaya ve büyümeye devam edeceğiz'- 'Türkiye'deki 4'üncü yılımızda, sene başın

Odeabank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliğin yarattığı ekonomik durgunluğa karşın geçen yıl net karlarını 2015'in aynı dönemine göre yüzde 298 artırarak 200,4 milyon liraya yükselttiklerini bildirdi.

Özkaya, Odeabank'ın 2016 finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2016'nın, Türk bankacılık sektöründeki konumlarını daha da güçlendirdikleri, sundukları hizmetlerin kapsamını genişleterek çeşitlendirdikleri ve belirsizlikle dolu küresel konjonktüre rağmen Türkiye ekonomisine katma değer sağladıkları bir yıl olduğunu belirtti.

Türkiye'deki 4'üncü yıllarında, 2016 başında belirledikleri tüm hedefleri aştıklarını vurgulayan Özkaya, sermayelerini artırarak tüm paydaşlara, yatırımcılara ve müşterilere güven verdiklerini, 2016'da IFC ve EBRD gibi saygın uluslararası finans kuruluşlarının ve ana hissedarları Bank Audi'nin katılımıyla, Türkiye'nin hassas bir süreçten geçtiği temmuz ayında 1 milyar liralık başarılı bir sermaye artırımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Söz konusu sermaye artırımının, Türk bankacılık sektörünün geleceğine duydukları inancı ve sürdürülebilir büyüme perspektiflerini ortaya koyduğunu, Türk bankacılık sektörünün büyümesinde çok önemli rol oynayan dış finansman akışının da devamı niteliğinde olduğunu belirten Özkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tamamen uluslararası yatırımcıların katkısıyla sermayemizi artırmamız teknoloji odaklı, yenilikçi ve karlı büyüme stratejimize uluslararası piyasalarda duyulan güvenin göstergesiydi. Yılın başından bu yana elde ettiğimiz finansal sonuçlar, Odeabank'ın bu güveni hak ettiğinin ispatı niteliğinde. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliğin yarattığı ekonomik durgunluğa karşın 2016 yılında net karımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 298 artırarak 200,4 milyon liraya yükselttik. Aynı dönemde toplam kredilerimiz 26,4 milyar liraya, mevduatlarımız 29,3 milyar liraya, aktiflerimiz ise 38,3 milyar liraya ulaştı."





- "Bireysel bankacılıkta da 2016, müşterilerimizin yeniliklerle tanıştığı bir yıl oldu"





Hüseyin Özkaya, 2016 yılında gerçekleştirdikleri projelerle tüm bankacılık hizmetlerinde akla ilk gelen bankalardan biri olmayı başardıklarını bildirdi.

Kurumsal ve ticari bankacılık segmentlerinde enerjiden gayrimenkul geliştirme sektörüne, demir çelikten iletişime, perakendeden inşaat ve taahhüt sektörüne kadar çeşitli alanlarda müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdikleri finansmanlar ile birçok projede rol alarak geçen yıl önemli bir nakit kredi büyüklüğüne ulaştıklarını belirten Özkaya, Türkiye ekonomisinin büyüme hızının yavaşlamasıyla finansman ihtiyacı daha da artan KOBİ'lerin yanında olmaya, reel sektörü desteklemeye büyük önem verdiklerini kaydetti.

Özkaya, şunları kaydetti:

"Bireysel bankacılıkta da 2016, müşterilerimizin yeniliklerle tanıştığı bir yıl oldu. Müşterilerimizin hayatını güzelleştirecek ve kolaylaştıracak pek çok ayrıcalıktan yararlanmayı mümkün kılacak 'Private Card' ismini verdiğimizi yeni ürünümüzü Haziran ayında kredi kartı pazarına sunduk. Kasım ayında ise alışveriş ve uçuş millerini birleştiren ortak markalı kredi kartı için Atlasglobal ile güçlerimizi birleştirdik. Kredi kartlarının yanı sıra bireysel bankacılık müşterilerine sunduğumuz kolaylıklara yenilerini eklemeye devam ederek, internet sitemizi, mobil uygulamamız ile tam uyum sağlayacak şekilde yeniledik. Yeni internet sitemizde 'sade ve etkileşimli tasarım' ilkesini benimsedik. Yeni tasarım sayesinde Odeabank müşterileri artık, mobil site veya masaüstü site ayrımı olmadan akıllı telefon, tablet ya da laptop fark etmeksizin tek bir site üzerinden tüm internet bankacılığı işlemlerini gerçekleştirebiliyor."

Özkaya, varlık yönetimi hizmetleri içinde sayabilecekleri Odeabank'ın vadesiz mevduat hacmini büyük oranda artıran, müşteri adet ve bağlılığında çok önemli bir yol katedilmesine destek olan "Oksijen Hesap" ürünü ile 2016 yılında çok başarılı bir gelişim sağladıklarını belirtti.

Özkaya, 2016 yılında, sadece ekonomiye ve bankacılık sektörüne değil, Türkiye'deki sosyal hayata yaptıkları katkılarla da öne çıktıklarını kaydetti.





- "Büyükler ligine bir adım daha yaklaşacağız"





Odeabank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Özkaya, geçen yıl olduğu gibi 2017'de de bankacılığın her segmentinde aktif olmaya ve büyümeye devam edeceklerini bildirdi.

Öz sermaye yatırımıyla elde ettikleri kaynağın, yeni yatırım ve büyüme konusunda kendilerini daha güçlü ve sağlam kıldığını belirten Özkaya, bireysel bankacılıkta müşteri penetrasyonlarını genişleterek, kurumsal ve ticari bankacılıkta en küçük işletmeye dahi temas ederek, Türk bankacılık sektörünün büyükler ligine bir adım daha yaklaşacaklarını kaydetti.

Özkaya, "Tüm bankacılık ihtiyaçlarında ilk akla gelen bankalar arasında yer alma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Odeabank güçlü sermayedarı, verimli teknolojik altyapısı, etkin risk yönetimi prensibi, başarıyı arzulayan deneyimli insan kaynağı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla yoluna emin adımlarla devam ediyor." ifadelerini kullandı.