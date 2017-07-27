28.07.2017 10:05:38

'Öcalan'ın İmralı'daki doktoru FETÖ'cü'

Ankara Başsavcılığı'nca FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturmada ifadesi alınan ‘Kartal' kod adlı gizli tanık, Öcalan'ın İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ndeki doktorunun FETÖ'cü olduğunu iddia etti.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre polis memuru olduğunu ve bir dönem kendisinin de FETÖ imamı olduğunu söyleyen gizli tanık, 2009 yılında Ankara Emniyeti'nin sivil imamlarından birinin kendisini aradığını ve “Doktor Selçuk abi pasaport almak için gelecek, yardımcı ol” dediğini belirterek şöyle konuştu:

“Doktor Selçuk emniyete geldi, evrakları memur arkadaşa verdi. Daha sonra bayan memur arkadaş ‘S. N. bey, S.N. bey' diye bağırmaya başladı. Ancak ben gelen kişinin adını Selçuk biliyordum. Daha sonra bayan memur arkadaş, ‘Abi senin getirdiğin adamın evrakı için sesleniyorum, cevap vermiyorsun' dedi. Böylece bu kişinin gerçek adını öğrendim.”

Gizli tanık Kartal şöyle devam etti:

“Bu şahıs hakkında araştırma yapınca bu kişinin Gaziantep'te zengin bir ailenin çocuğu olduğunu, Ankara'daki bir sağlık ocağında gerçekten doktorluk yaptığını ve daha sonra da Adalet Bakanlığı bünyesinde Abdullah Öcalan'ın doktoru olarak İmralı'da görevlendirildiğini öğrendim.”

Kartal kod adlı gizli tanık, FETÖ ile Ankara'da Çevik Kuvvet'e atandığında tanıştığını daha sonra örgüt içinde imamlığa kadar yükseldiğini söyledi. Gizli tanık, Süleyman Uysal'ın da 2004'te Ankara Emniyeti'ndeki polislerin imamlığına getirildiğini kaydetti ve “Uysal'ın rütbesiz, polislerin imamı olduğunu öğrendim. Uysal geldiği zaman yanında Selçuk isimli bir kişi vardı” dedi.