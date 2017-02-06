07.02.2017 09:21:08

'Öcalan devreye girme konusunda istekli'

Selvi, 'Öcalan devlet görüşmeleri ile ilgili devreye girme konusunda istekli' dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, hükümetin yeni ABD Başkanı Donald Trump'a PKK ve YPG'ye ilişkin dosya sunacağını öne sürdü.

Selvi, "Bu süreçlerin bir yerinde İmralı yer alıyor mu? Öcalan ile devlet görüşmeleri bir süredir askıya alınmış durumda. Öcalan devreye girme konusunda istekli" ifadelerini kullandı.

Hükümetin Trump yönetimiyle yapılacak ilk görüşme için PKK ve YPG dosyasını hazır tuttuğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin köşe yazısı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump ile henüz bir görüşme gerçekleşmediği için Ankara'nın, ‘bekleme' pozisyonu devam ediyor. Ama diğer yandan da PKK ile mücadelede bahar hazırlığı yapılıyor. Hedef, Fırat Kalkanı operasyonuyla Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da kalıcı bir güç bulundurup, sınırlarımızın ötesinde teröre karşı bir set oluşturmak. Bu süreçlerin bir yerinde İmralı yer alıyor mu? Öcalan ile devlet görüşmeleri bir süredir askıya alınmış durumda. Öcalan devreye girme konusunda istekli. Ancak konjonktür buna uygun değil. Diyalog değil, savaş konsepti geçerli. O nedenle Öcalan bu süreçte denklemde değil. PKK'nın Irak ve Suriye'de ABD başta olmak üzere uluslararası güçlerle girdiği ilişkilerin boyutunun Öcalan'ı aştığı düşünülüyor. ABD'nin YPG'ye açıktan verdiği desteğin dengeleri altüst ettiği görüşü hâkim. Mart ve nisan ayları bu açıdan kritik gelişmelere sahne olacak. Bu süreçleri etkileyecek en önemli faktör, Trump yönetimiyle kurulacak ilişki olacak."

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