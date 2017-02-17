SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Öcal: 'Hazır ofisler yüzde 50 daha tasarruflu'
17.02.2017 17:29:18

Öcal: 'Hazır ofisler yüzde 50 daha tasarruflu'

Habita Kurucu Ortağı Levent Öcal, 2017'de hazır ofislere olan talebin yüzde 25 arttığını belirtti.

Habita Kurucu Ortağı Levent Öcal, 2017'de hazır ofislere olan talebin yüzde 25 arttığını belirtti.

Yeni kurulan işletmeler ve girişimciler için ortak çalışma alanları ve hazır ofis çözümleri sunan Habita'nın Kurucu Ortağı Levent Öcal, 2017'de hazır ofislere olan talebin yüzde 25 arttığını belirtti. Sıfırdan ofis kurma işleminin stresli ve yüksek maliyetli olduğunu belirten Öcal, hazır ofislerin hem pratik hem de uygun fiyatlı bir çözüm olduğunu belirterek "Şirket kurulumu için adres göstermek ya da fiziksel olarak verimli çalışmak için ofislere ihtiyaç duyuluyor. Fakat işyeri kirası, depozito, ofis mobilyaları, elektrik, su, ısınma, internet, temizlik giderleri gibi masraflar göz önüne alındığında sıfırdan bir ofis kurmak oldukça stresli ve yüksek maliyetli bir çözüm. Hazır ofisler bu konuda firma sahipleri için oldukça pratik ve uygun fiyatlı bir tercih. Ofis mobilyalarının, elektrik ve internet alt yapı hizmetlerinin, ayrıca karşılama ve sekreterlik hizmetlerinin hazır olarak yer aldığı hazır ofisler, tüm masraflar göz önüne alındığından yüzde 50 daha tasarruflu oluyor" dedi.

"Homeoffice yerine yeni trend paylaşımlı ofis"

Homeoffice olarak çalışanların da paylaşımlı ofisleri tercih etmeye başladığını dile getiren Habita Kurucu Ortağı Öcal, "Homeoffice çalışanlar arasında çalışmalarına konsantre olamama bilinen bir sorun. Paylaşımlı ofisler modern tasarımı ve konforuyla olarak ev rahatlığını içinde barındırırken işe odaklanma konusunda ise avantaj sağlıyor. Bu sebepler daha önce homeoffice şeklinde çalışanlar mevcut fırsatları gördükten sonra tercihlerini paylaşımlı ofislerden yana kullanıyorlar" şekline konuştu.

"Ortak çalışma alanları yeni iş fırsatları doğuruyor"

Habita kurucu ortakları arasında yer alan Burak Özyurt ise ortak çalışma alanlarının yeni iş fırsatları sağladığını şu ifade etti. Özyurt,"Habita olarak hazır ofislerin yanı sıra sanal ofis ve paylaşımlı ofis hizmetleri sunuyoruz. Çeşitli sektörlerden birçok firmanın ve serbest zamanlı çalışanın birbirine komşu olması mevcut firmalar arasında iş ortaklıkları ve yeni iş fırsatları da doğuruyor. Üyelerimizin çoğu birbiri ile işbirliği halinde. Hatta geçtiğimiz aylarda üye firmalarımız arasında birleşme kararı alanlar bile oldu" diye konuştu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Suriye'de hava saldırıları devam ediyor
Suriye'de hava saldırıları devam ediyor
Esed Rejimi Humus şehrini havadan vurmaya devam ediyor
17.02.2017 17:44:45
Fındık üreticilerine ek ödeme
Fındık üreticilerine ek ödeme
2015 yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteğinden yararlanamayan 10 bin üreticinin hesaplarına paraları aktarıldı.
17.02.2017 17:41:45
Ziraat Bankası'nın promosyon ödemeleri martta başlıyor
Ziraat Bankası'nın promosyon ödemeleri martta başlıyor
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, 'Yıllık karın üçte biri emekli promosyonuna ayrıldı. Mart ayından itibaren emeklilere 2 milyar lira promosyon ödemesine başlıyoruz.' dedi.
17.02.2017 17:39:09
Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
Erdoğan'a hakaret ettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
17.02.2017 17:14:27
Isparta'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Isparta'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Isparta'da FETÖ üyelerinin deşifresine yönelik operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.
17.02.2017 17:10:33
Denizli'de soba zehirlenmesi
Denizli'de soba zehirlenmesi
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
17.02.2017 17:01:42
Isparta'da FETÖ operasyonu
Isparta'da FETÖ operasyonu
Isparta'da FETÖ üyelerinin deşifresine yönelik operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.
17.02.2017 16:54:32
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
TSK: El Bab’da PYD’yi vurduk
TSK: El Bab’da PYD’yi vurduk
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Mursi Mısır'ı uçurdu, Sisi felakete sürüklüyor
Mursi Mısır'ı uçurdu, Sisi felakete sürüklüyor
Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması
Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması
ANAR Genel Müdüründen referandum tahmini
ANAR Genel Müdüründen referandum tahmini
'Türkiye askerlerini Suriye'den çeksin'
'Türkiye askerlerini Suriye'den çeksin'
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
FETÖ: 2025'te dünya bize tabi olacak
FETÖ: 2025'te dünya bize tabi olacak
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları