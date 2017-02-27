28.02.2017 08:40:48

Ocakta 528 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığınca, ocak ayında 528 yatırım teşvik belgesi verildi.

Yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ocak ayında 528 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 8 milyar 27 milyon 500 bin 322 lira olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 17 bin 827 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, bu dönemde sabit yatırım tutarı 691 milyon 876 bin 269 lira olan ve bin 916 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 72 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.