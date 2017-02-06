07.02.2017 09:09:41

Ocakta 44 bin kişi ziyaret etti

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 44 bin 502 yerli ve yabancı turist ziyaret etti

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 44 bin 502 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleriyle en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri Ocak ayı içerisinde 44 bin 502 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Kapadokya Bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin-Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini Ocak ayında 44 bin 502 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya Bölgesinde Ocak ayında en fazla ziyaret edilen yer 22 bin 686 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi olurken, Derinkuyu yer altı şehrini ise 9 bin 834 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Kapadokya bölgesini Ocak 2016 yılında ise 45 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.(Coşkun Sağlamdin / İHA)