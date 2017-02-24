24.02.2017 13:30:30

Ocak ayında, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te 2 bin 587 adet konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yeni yılın ilk ayında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te toplam 2 bin 587 adet konut satıldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yeni yılın ilk ayında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te toplam 2 bin 587 adet konut satıldı.TÜİK Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Deha Dede, 2017 yılının Ocak ayı içerisinde bölge müdürlüğüne bağlı Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde toplam 2 bin 587 konutun satıldığını söyledi. Verilere göre satılan 2 587 konuttan, bin 983'nün Gaziantep'ten, 404'nün Adıyaman'dan, 200'nün de Kilis'ten satıldı.Bölge Müdürü Dede, aynı ay içerisinde Türkiye genelinde ise toplam 95 bin 389 konut satıldığını söyledi.