24.02.2017 13:30:30
TÜİK Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Deha Dede, 2017 yılının Ocak ayı içerisinde bölge müdürlüğüne bağlı Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde toplam 2 bin 587 konutun satıldığını söyledi. Verilere göre satılan 2 587 konuttan, bin 983'nün Gaziantep'ten, 404'nün Adıyaman'dan, 200'nün de Kilis'ten satıldı.
Bölge Müdürü Dede, aynı ay içerisinde Türkiye genelinde ise toplam 95 bin 389 konut satıldığını söyledi.
Ocak ayında, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te 2 bin 587 adet konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yeni yılın ilk ayında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te toplam 2 bin 587 adet konut satıldı.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yeni yılın ilk ayında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te toplam 2 bin 587 adet konut satıldı.
TÜİK Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Deha Dede, 2017 yılının Ocak ayı içerisinde bölge müdürlüğüne bağlı Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde toplam 2 bin 587 konutun satıldığını söyledi. Verilere göre satılan 2 587 konuttan, bin 983'nün Gaziantep'ten, 404'nün Adıyaman'dan, 200'nün de Kilis'ten satıldı.
Bölge Müdürü Dede, aynı ay içerisinde Türkiye genelinde ise toplam 95 bin 389 konut satıldığını söyledi.