01.03.2017 16:47:57

Obradovic'ten 'Zalgiris Kaunas' değerlendirmesi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obdradovic, "Zalgiris Kaunas, taraftarlarından her maçta çok iyi bir destek alıyor. İyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız" dedi.THY Euroleague'in 24. haftasında deplasmanda Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Başantrenör Obradovic, karşılaşma öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin agresif basketbol oynayan bir ekip olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Çok agresif basketbol oynayan bir takımla karşılaşacağız. Taraftarlarından her maçta çok iyi bir destek alıyorlar. Genç ve tecrübeli birçok kaliteli oyuncuya sahip, iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Her mücadelede olduğu gibi bu maçı da kazanabilmek için çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü bir kez daha belirtmek isterim ki rakibimiz çok agresif bir basketbol oynuyor" dedi."TÜM GÜCÜMÜZLE KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"Sarı-lacivertli takımın yıldız isimlerinden Nikola Kalinic ise, zorlu deplasman öncesinde kazanmak istediklerini ifade etti. Kalinic, Zalgiris Kaunas'ın çok iyi bir takım olduğunu söyleyerek, "Bu sezon Sarunas Jasikevicius yönetiminde harika oynuyorlar. Çok sert bir takım ve bunu İstanbul'daki maçta da görmüştük. Oldukça fiziksel oynuyorlar ve bence mücadelenin kilit noktası da bu olacak. Onların sertliğine ve fiziksel mücadelesine cevap verebilmek bizim için önemli. Sakatlığı bulunan oyuncularımız dışında tüm gücümüzle parkeye çıkacak ve kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.